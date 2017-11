Marcela del Valle muestra su avanzado embarazo a través de redes sociales

Hace sólo algunos días se supo que la actriz nacional de 37 años, Marcela del Valle, está esperando a su primer hijo junto al productor y también actor, José Palma, con quien lleva ocho años de estable relación.

Recientemente, la artista sorprendió a sus admiradores al utilizar sus redes sociales para compartir una fotografía mostrando su avanzado embarazo de seis meses y medio.

“Gracias @panchapuertasl por la foto ✨👶🏻🐝🤗 y por mi @tejidoslalanera te queremos mucho 💙 👶🏻”, escribió la actriz junto a la foto en donde aparece ella vistiendo de negro y dejando al descubierto su pancita de embarazo.

Gracias @panchapuertasl por la foto ✨👶🏻🐝🤗 y por mi @tejidoslalanera te queremos mucho 💙 👶🏻 A post shared by Marcela Del Valle 🐝 (@marcedelvalle) on Nov 7, 2017 at 5:39pm PST

Tras la publicación, sus más de 72 mil seguidores en Instagram se mostraron muy sorprendidos, ya que muchos de ellos no sabían que Marcela estaba esperando a un bebé, por lo que no dudaron en llenarla de mensajes positivos como “Marchel!!!! Me alegro tanto!!!!!! No tenia idea!! Que tengas un lindo embarazo!”, “Preciosa y con esa guatita más linda, una bendición que los unirá más aún”, “Te ves mas linda sin duda serán estupendos padres i love marcelita”, “Que linda felicitaciones!! No sabía! Que linda noticia” o “Nooo qué emoción!!! Felicitaciones. Te ves preciosa… miles de cariños”.

Además, la fotografía alcanzó más de 4 mil ‘me gusta’.

Cabe señalar que Marcela del Valle ha aparecido en teleseries como “Mala Conducta”, “Mujeres de Lujo”, “La Sexóloga” o “Mamá Mechona”. Además, en películas como “Santos” o “Secuestro”.

En tanto, su pareja, José Palma, ha participado en teleseries como “Vivir con 10”, “Mala Conducta” o “El amor lo manejo yo”.