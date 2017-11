Este domingo se vivieron las elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile, por lo que muchos ciudadanos acudieron hasta sus distintos centros de votación para ejercer su derecho a voto.

Y entre los rostros ‘famosos’ que llegaron hasta sus lugares estuvo la cantante María José Quintanilla, quien al igual que muchas otras personas, compartió una foto en su cuenta de Instagram mostrando el momento en que fue a cumplir con su deber cívico.

En la imagen se ve a lo vocales de mesa posando para la cámara y a la panelista de ‘Mucho Gusto’ depositar su voto, junto a esto, la joven escribió: “Hoy todos valemos lo mismo. Votar es nuestro derecho de elegir”.

Sin embargo, las palabras usadas por la cantante no fueron bien recibidas por sus seguidores en la red social, por lo que recibió varios mensajes con fuertes críticas, como: “Siempre valemos lo mismo todos los días”, “¿Y antes tú vales más por salir en la tele? ¿Eres un ser superior? Ojo cómo te expresas”, “¿Que tú vales más porque eres cantante? que no se te suban los humos como al Lucho Jara … todos somos iguales”, “todos valemos lo mismo y somos iguales todos los días, no sólo hoy… independientemente sea votación o no”, “estimada .. todos SIEMPRE valemos lo mismo, me agradas pero ten más cuidado en cómo te expresas”.

Unos minutos más tarde, María José decidió cambiar el mensaje y escribió: “Hoy y siempre todos valemos lo mismo. Este es nuestro derecho de elegir. Pd: ¿los domingos no deberíamos estar de mejor ánimo?”.

Ante las críticas también hubo usuarios que la defendieron.