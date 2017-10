Millaray Viera en picada contra el programa “La Hermandad” por supuesto contacto que tuvieron con Gervasio

El sábado 28 de octubre se conmemoran 27 años del fallecimiento de Gervasio, cantautor uruguayo cuyo cuerpo fue encontrado en una casa abandonada en Talagante en el año 1990.

En mayo de 2015, por orden judicial, su cuerpo fue exhumado con el fin de esclarecer la causa de muerte, la cual estaba archivada como suicidio por los tribunales.

Desde esa fecha, los peritos del Servicio Médico Legal analizan las muestras biológicas con la intención de dar un giro a la investigación, tal como lo adelantó el perito Luis Ravanal en 2015: “Existe con mayor fuerza la posibilidad de cambiar la figura jurídica de suicidio a un eventual homicidio”, aseguró.

“Está demostrando que no hay signos de vitalidad en el hueso, está demostrando que la única situación en que se puede provocar la fractura es post mortem, es que el cuerpo haya sido colocado en esa posición una vez ya fallecido, es la única explicación mecánica y física que hay”, contó Ravanal sobre la escena que testificó la policía en 1990, con el cuerpo de Gervasio colgando de una viga.

Tras estos sucesos, la hija del cantautor, Millaray Viera, espera paciente los avance de la investigación, en estos días en que el caso de su padre volvió a estar en la palestra luego de que el programa de Chilevisión, “La Hermandad”, asegurara tener contacto con el espíritu del artista a través de una de sus videntes.

“Estamos hace mucho rato esperando los resultados de la investigación tras la exhumación. Yo no sé, a esta altura de la vida, pero espero que salga algo nuevo, que nos ayude a llegar a una verdad definitiva. Todos (la familia) estamos detrás del mismo fin. Yo confío en la justicia”, contó Millaray a BioBioChile.

Sobre el capítulo del programa de CHV, Viera fue categórica, y mostró sin tapujos su disgusto con lo que se mostró en pantalla: “Estoy un poco curtida a estas alturas de la vida. Obviamente me pasa algo, no me es indiferente. Me cuesta pensar que un equipo de producción se ponga a hacer un programa como ese, sin pensar el efecto que pueda tener”, señaló.

“A esta altura, yo dejo que pase. Me afecta, lo encuentro desatinado, que le den tribuna y cabida a, perdona, pero para mi esto de los médium me parece tan incomprobable, etéreo, yo no creo en eso. Respeto a quienes creen, pero me parece violento tener que verme enfrentada a ver esto en la tele”, sentenció Millaray.