Mon Laferte se realiza drástico cambio de look y explica la razón tras su decisión

Hace varias semanas atrás Mon Laferte sorprendió a sus miles de fanáticos tras someterse a un drástico cambio de look que no fue del agrado de todos. En esa ocasión, la cantante se mostró con un tono rojo anaranjado que hacía recordar sus primeros pasos por la televisión.

Sin embargo, las críticas fueron tantas que incluso ella misma tuvo que salir a defender su decisión, señalando que a la gente nada la contentaba.

El color por el que Mon Laferte había optado le brindaba mayor luminosidad al rostro, pero sólo alcanzó a mantenerlo un par de semanas.

Permiso 💄 A post shared by mon laferte (@monlaferte) on Oct 25, 2017 at 6:11pm PDT

Así lo evidenció este jueves a través de una publicación hecha en Instagram donde aparece la cantante radicada en México con su característica cabellera de color negro y haciendo una mueca como de desagrado.

Junto a la fotografía, la artista escribió: “Soy la más inestable jajajá. No aguanté estar cuidando el color de mi pelo, hay que gastar mucha energía en eso, así que volví. Me gustaba mucho ser zanahoria, pero el color se cae rápido y prefiero gastar mi tiempo en otras cositas. Bueno, esto no es nada relevante y es superficial, pero no más les aviso”.

Soy la más inestable jaja no aguanté estar cuidando el color de mi pelo, hay que gastar mucha energía en eso, así que volví! Me gustaba mucho ser zanahoria, pero el color se cae rápido y prefiero gastar mi tiempo en otras cositas 😊 bueno, esto no es nada relevante y es superficial, pero no más les aviso. ✌🏼 A post shared by mon laferte (@monlaferte) on Oct 27, 2017 at 9:19am PDT

Tras la publicación, Mon Laferte se llenó de halagos, en donde la mayoría de los comentarios señalaban que prefieren como se ve con el pelo negro que con el tono rojo anaranjado que había elegido.

“Te ves más linda así”, “Mil veces te prefiero con tu color negro” o “De todas maneras el negro te viene mejor”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

¿Qué te parece?