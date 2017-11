Mucho revuelo ha causado durante las últimas horas la noticia que asegura que Sergio Lagos fue demandado por paternindad, algo que él mismo se encargó de reconocer.

Algunos medios mostraron documentos legales de la orden judicial, por lo que finalmente fue el propio animador quien decidió contar su versión de los hechos a través de su cuenta de Facebook.

Para ello, Lagos comenzó escribiendo: “Respecto de lo que están publicando algunas redes sociales y medios digitales les quiero comentar que, efectivamente, hace algún tiempo recibí una demanda de paternidad. De manera voluntaria me allané al proceso y me realicé el examen de ADN. El resultado confirmó la paternidad biológica”.

Luego agregó que no hay dudas al respecto y que se hará cargo de todas las responsabilidades que le correspondan, siempre teniendo como “meta el bien superior del niño, su cuidado y bienestar”.

Finalmente, añadió que “Para mi mujer Denisse, y para mí, lo más importante es que todos los niños que se ven implicados en esta delicada situación estén protegidos al máximo”.

En ese sentido, la cantante Denise Laval, más conocida como Nicole, decidió hacer pública su opinión al respecto asegurando que estaba al tanto de la situación y que cualquier tipo de decisión la tomará en conjunto con su marido.

“Hola a todos, Entiendo el interés que despierta la situación que han estado divulgando algunos medios durante esta mañana y que nos afecta como familia. Se trata de un tema que no me toma por sorpresa. He estado al tanto desde el primer momento y las decisiones las hemos tomado juntos con mi marido. Como Sergio ya informó, nos haremos plenamente responsables de todo lo que sea necesario, teniendo como principal objetivo el bienestar de los niños. Es todo lo que tengo para decir por ahora, precisamente porque hay niños implicados y nuestro máximo interés es mantenerlos protegidos. Sé que ustedes comprenden lo sensible de este momento… por eso, les agradezco, de verdad, el respeto a la privacidad que necesitamos. Gracias”, señaló a través de su cuenta de Instagram.