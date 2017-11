Nicole Moreno sorprendió al entregar detalles sobre los 53 días que estuvo internada

Tras la comentada crisis que sufrió Nicole Moreno hace algunos meses atrás, la modelo volvió a las redes sociales y a la televisión. Fue este viernes que la modelo fue dada de alta tras 53 días internada. Y esta vez decidió ir al matinal “Bienvenidos” para contar lo que le pasó.

“Actualmente me siento muy tranquila, disfrutando de las cosas que me hacen feliz”, le partió confesando a los animadores del programa.

“Lo que sucede es que dos semanas antes me iban a dar de alta, y me mandé un condoro de adolescente. No le hice caso al doctor, en subir muchos videos a Instagram, en manejar, en eso entonces finalmente el doctor no lo vio de manera positiva, y decidió dejarme dos semanas más”, contó Nicole, quien reveló además que fue llevada por su familia engañada al centro médico.

Junto a su padre, la rubia acompañó a su tía que tiene cáncer y que se sentía mal.“Llegamos a la clínica, a esa ‘wea’, y mi tía va y sale”, señaló un tanto enojada con la institución. Y luego agregó: ““Me doy cuenta que va saliendo y dejo la embarrada en la clínica, porque era por el auge. Y yo dije yo le pago la consulta. Y ahí me llevaron como engañada, mis padres, que siento que no debería haber sido así. Hoy en día lo entiendo, los primeros 20 días no”, indicó.

Sobre las razones que tuvo su familia para hacer eso, ‘Luli’ confesó que sus crisis vienen desde hace bastante tiempo, y que se produjeron tras una serie de sucesos en su vida.

“Lo que pasa es que esto venía hace meses antes de la hospitalización. Yo estoy acostumbrada a viajar por todo el mundo. Y el estrés de no poder viajar, porque tenía que cumplir algunas cosas de proyectos que tenía como en mente me fue estresando. También quería abrir una tienda muy rápido”, explicó todavía nerviosa y tomando agua.

“El estar estresada, por no poder viajar, un poco laboral, el tema del proceso de mi hijo que tiene ya 14 años, yo no sé cómo vivir el tema de su adolescencia, está como súper cambiado, igual es un tema súper complicado. Se me juntaron como muchas cosas”, confesó aún confundida.

En todo esto influyeron mucho sus fallidas relaciones amorosas, especialmente la última, ya que no terminó de la mejor manera. “Me afectó porque era un hombre que yo amaba. Entonces ese término, yo trataba de mostrar otra cosa por Instagram”, explicó.

También habló de su embarazo en la adolescencia, del quiebre con el padre de su hijo y cómo todo esto afectó su salud mental. “Todo esto se viene arrastrando de cuando quedé embarazada. Quedé embarazada muy chica, a los 14 años, y el doctor me dice que de ahí en adelante viene todo. Yo con el padre de mi hijo duré 5 años, si nos hubiéramos llevado bien, yo todavía estaría con él, pero para mí fue un fracaso, y me hubiera gustado estar con el padre de mi hijo. Eso me ha ido afectando, y se ha ido arrastrando hasta el día de hoy”, explicó la ex Reina de Viña del Mar.

El quiebre con su novio brasileño se produjo luego de que ella entrara al reality show “Amor a Prueba”. “Decidimos dejar la relación en stand by por mi entrada al reality. Supuestamente con el dinero del reality yo podía estar un año tranquila para poder ser madre. Y después el no aceptó todo lo que sucedió en el reality, y se puso a pololear”, contó sobre su relación.

Luli contó que entró al programa pensando en el futuro de su pareja, ya que asegura que el productor le prometió estabilidad laboral tras su salida del encierro, pero eso nunca se cumplió.

“Cuando a mí me contrataron en ese reality, y por eso yo entré más allá del dinero, la plata va y viene, hay un productor, un chileno que trabaja en Mega y me dice tú vas a ser la primera, la primera en todo, me prometió un programa y todo. Después de acá tú te vas al matinal, y vas a ser la primera, querían hacer un docurreality conmigo. Yo por eso entré al reality”, explicó.

A pesar de todo lo que ha vivido y los difíciles momentos que le han tocado pasar, la modelo quiere continuar con su carrera en TV, y con los videos en Instagram. “Me encanta, me gusta lo que hago, me gusta el trabajo, me gusta estar haciendo eventos, me gusta el contacto con la gente, me gustan las comunicaciones”, dijo agregando que lo que no le gusta es hablar de ella misma.

Además contó que tiene nuevos proyectos para el futuro. “Se viene algo muy positivo para mí y estoy feliz con eso. He estado trabajando durante toda esta semana”, indicó sin entregar mayores detalles.

“Quiero disfrutar de mí país, que no me lo merezco, no escapar para poder disfrutar”, sentenció sobre la presión que recibe a diario.