Patricio Laguna habló sobre su nueva vida tras episodio de violencia intrafamiliar

Hace un mes y medio Yanina Halabi y Patricio Laguna protagonizaron un nuevo episodio de violencia intrafamiliar. Sin embargo, esta vez hubo un final distinto para la discusión, ya que la Fiscalía determinó que ambos quedaran con prohibición de acercarse y que la modelo hiciera abandono inmediato del hogar que compartía con Laguna y sus dos hijos en la comuna de La Reina.

Sumado a eso, el Tribunal de Familia determinó que los menores quedaran bajo el cuidado de sus abuelos paternos hasta el mes de enero, razón por la que los padres de Patricio están viviendo en su casa.

En una entrevista que el modelo concedió al diario Las Últimas Noticias, relató cómo ha sido pasar todo este tiempo lejos de su esposa Yanina: “Ha sido largo, porque he vivido momentos duros y no ha sido fácil. Mientras más apoyos tienes de tus seres queridos, mejor. Mi prioridad son mis hijos y sanarme para estar más tranquilo. He tratado de bloquear los comentarios negativos. Estoy con poco tiempo por mis hijos y además retomando hartas cosas de pegas. Quiero reforzar el tema familiar para que los tres estemos lo mejor posible y eso es claramente con la ayuda de algunos profesionales o médicos”, señaló.

Al ser consultado sobre la posibilidad de volver con su ex pareja, Laguna respondió que “Por mi parte se quemaron todos los cartuchos posible y llegó el momento del fin. Hasta aquí llegue”.

El próximo 17 de noviembre será la audiencia por violencia intrafamiliar, en donde ambos modelos están en calidad de víctimas e imputados. En tanto, en enero serán revisadas las medidas cautelares por la vulneración de los derechos de los niños que interpuso Laguna contra Halabi.