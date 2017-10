Personaje de la WWE busca a Luis Jara tras su paso por Chile y tuiteros festinan al respecto

Este fin de semana la WWE regresó a Chile para divertir a los fanáticos de la lucha libre en el Movistar Arena, pero los asistentes al evento se llevaron una gran sorpresa al notar que uno de los luchadores era Aiden English.

La estrella de la marca SmackDown es mundialmente conocida por cantar antes de iniciar algún combate, por lo que el público rápidamente comenzó a gritar “Lucho Jara”, situación que terminó de una inesperada manera fuera del cuadrilátero.

En primera instancia, Aiden no entendió a qué se refería el público con sus insistentes gritos, por lo que al finalizar el espectáculo decidió investigar sobre el personaje que el público le coreaba de forma masiva en el espectáculo.

Tras el término del show, el luchador de la WWE que encarna a un malhumorado cantante, extendió la broma hasta las redes sociales. Es así como en su cuenta de Twitter escribió: “Todo lo que sé de Chile es que ama al Drama King. Por cierto amigos chilenos, ¿el señor Lucho Jara tiene una cuenta en Twitter?”.

All I know is Chile LOVES the #DramaKing

…by the way, mi amigos Chilean, does Mr Lucho Jara have a Twitter account?? #WWESantiago

— Aiden English (@WWEDramaKing) October 23, 2017