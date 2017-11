Hace algunos días se conoció un macabro hecho ocurrido en Córdoba, Argentina: una mujer llamada Brenda Barattini le cortó el pene y los testículos a un hombre con una tijera de podar césped.

La joven tiene 26 años y es estudiante de arquitectura, en tanto el hombre se llama Sergio y tiene 40 años. Las razones que llevaron a esta mujer a cometer este acto siguen siendo un misterio, sin embargo, se especula una posible violación por parte de este hombre.

La policía se encuentra investigando lo ocurrido, pero una libreta encontrada en la casa de Brenda ha llamado mucho la atención. En el pequeño cuaderno se encontraron escritas unas palabras de puño y letra de la joven que decían “bisturí”, “cortarle”, “cinta…”, “su celular” y “pedir ayuda”.

Ante la duda de por qué la chica tenía una tijera de cortar césped en su departamento, la madre la excusó señalando “mi hija tiene un jardín hermoso en la terraza, por eso compró la tijera”. Además, indicó que este hombre acosaba a su hija e intentó abusar de ella. “Ella se quebró en llanto y me dijo ‘mamá, me defendí porque me había atacado’. Estoy muy dolida por esta situación. Ella es mi sol, es mi luz, es la razón de mi vida. Ella salvó su honor”, indicó la acongojada madre a un medio cordobés.

El abogado de la joven también defiende la versión de la madre, sin embargo, la fiscal del caso, Bettina Croppi, y el abogado de Sergio, Eduardo Pérez, no están 100% de acuerdo: “Estamos muy lejos de afirmar una cosa así”, indicó la fiscal. En tanto, Pérez defiende la teoría de que se trató de “un juego sexual”.

Por ahora, la estudiante de arquitectura fue acusada de “lesiones gravísimas”, pues su víctima perdió la posibilidad de concebir tras el ataque. Por ahora se encuentra detenida en el penal Bouwer y según la acusación que recae sobre ella, arriesga de 3 a 15 años de cárcel.

