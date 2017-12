Un increíble hecho ocurrió en West Yorkshire en Inglaterra luego de que un policía salvara la vida del conductor de un camión con sus propias manos.

Martin Willis es un hombre que se desempeña como oficial de tráfico y fue el primero en llegar al sitio del suceso, y al ver el camión volteado en la vía no dudó ni un segundo en ayudar.

Antes de que los servicios de emergencia llegaran al lugar, este policía sostuvo el camión durante 15 minutos, agarrándolo desde las ruedas, soportando los vientos que habían en el sector y además intentando mantener con vida al conductor quien quedó inconsciente luego del accidente sentado en el asiento del piloto.

Las imágenes de la increíble hazaña fueron compartidas por el propio Martin Willis quien en redes sociales escribió: “El primero en la escena de esta colisión y enfrentando a un vehículo balanceándose al límite del puente con el chofer atrapado”.

“No puedo empezar a describir mi alivio cuando llegaron los bomberos”, agregó a su relato.

1st on the scene of this collision on the #A1M this morning and faced with a vehicle balancing over the edge of a bridge with the driver trapped! After holding on to the vehicle to stop it swaying in the wind I can't begin to desribe my relief when @WYFRS arrived on scene! pic.twitter.com/E8ilktlOl7

— Motorway Martin (@WYP_PCWILLIS) December 1, 2017