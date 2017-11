¿Qué pareja podría ser víctima de infidelidad? El test de percepción que revela cómo es tu personalidad

Es común dejarnos llevar por la primera impresión, en especial si se trata de parejas. Seamos sinceros, cuando ves a dos adolescentes de la mano crees que están viviendo una ilusión, si ves a una pareja con 30 años de diferencia de edad crees que están juntos por dinero, y así podríamos hablar de muchos casos más.

Es difícil percibir el amor verdadero en una sola imagen, quizá lo más fácil es decir dónde NO lo hay, y de eso se trata este test. No queremos impulsar prejuicios ni estamos fomentando estereotipos sociales con respecto a las relaciones. No. Solo te presentamos una imagen que está siendo viral y queremos tu opinión.

A partir de tu elección, podremos inferir cómo es tu genio, es decir, tu personalidad. Claro que no te daremos un exhaustivo análisis, pero sí te mostraremos algunos rasgos que quizá desconocías.

Mira la imagen, y elige a la pareja que, según tu percepción, podría ser víctima de infidelidad. Luego ve más abajo para saber qué dice sobre ti la respuesta que escogiste.

Pareja #1

Eres una persona honesta, tanto con los demás como contigo mismo. En ti no caben los pensamientos tóxicos, eres franco y sabes defender tus ideales. Cuando se trata de investigaciones, te muestras escéptico, pero esto es solo una estrategia, pues sabes que así podrás encontrar los significados ‘ocultos’. Eres querido por tus amigos, ofreces una amistad sincera.

Pareja #2

Tu naturaleza creativa es increíble. Te encanta sorprender a todos los que te rodean, y tu sentido del humor mejorar cualquier asunto. Para ti el aburrimiento no es un obstáculo, siempre tienes ideas creativas para aprovechar el tiempo al máximo.

Pareja #3

Eres una persona con la habilidad de comprender las cosas a la primera explicación, tu perspicacia e inteligencia te hacen un excelente ‘detective’. Eres imparcial, y siempre escuchas las dos versiones de una historia antes de tomar una decisión. Tu escepticismo te mantiene alejado de aquellos que quieren aprovecharse de ti.

Pareja #4

Eres el sensible y romántico del grupo. No tienes miedo de abrir tus emociones, incluso has llorado sin vergüenza delante de tus amigos. Tu vulnerabilidad es tu punto débil. Aunque sabes aprovechar cada minuto del día, y eres feliz con lo más sencillo de la vida, tu sentimentalismo te hace una presa fácil de personas sin escrúpulos.

vía: aweita