Qué te depara noviembre según tu signo del zodiaco

El mes de Noviembre acaba de comenzar. Todos los signos del zodiaco están deseosos de saber cuáles serán sus vivencias y a qué tendrán que enfrentarse durante las próximas cuatro semanas.

Quizá no se acierten por completo todas las predicciones para todos, pero seguro de que la mayoría de ellas se ajustarán a lo que está experimentando la mayoría. ¿Quieres conocer qué te depara? Lee atentamente según tu signo zodiacal.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Este mes es muy propicio para todo lo que tenga que ver con el amor, en todos sus aspectos tanto si están en pareja como si están solos. Fomenten el dialogo y sobre todo dejen de un lado el ego y sean sinceros. En el amor es un buen momento para expresarse con la persona amada.

En el trabajo se presentan también buenas perspectivas, sobre todo para las profesiones que requieran de mucha creatividad, como por ejemplo alguna labor artística. También hay buena ventura para los Aries que realicen trabajos con un alto componente físico, por ejemplo la profesionalización y práctica de algún deporte. Si están pensando en montar un negocio o proyecto, este mes es bueno para los Aries, además pueden recibir importante ayuda y consejos de personas experimentadas en el ámbito empresarial.

Este mes se presenta bastante bueno para realizar escapadas de fin de semana, sobre todo si nos fugamos con nuestra pareja. Es bueno que se tomen unos días de descanso para afrontar la recta final del año. Los amigos requerirán su atención durante este mes. Intenten posponer eventos familiares y sociales para meses siguientes. Es momento para afianzar o conocer a una persona especial.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Los nacidos bajo el signo de Tauro tienen un gran magnetismo en este mes, esto les hará ser muy deseados por el resto de signos zodiacales. Es un buen momento para elegir entre los muchos candidatos que se les van a presentar a los tauro. Si Tauro tiene pareja, puede desarrollar todo su encanto para afianzar la relación. Ella o él se lo agradecerá, ya que este mes los tauro están a un alto nivel vibracional, que hará que todo el mundo quiera estar cerca de ellos.

En el trabajo, Tauro debe ser sumamente cauteloso, ya que puede haber situaciones anómalas y nuevas, que requieran de tiempo para tomar la decisión más acertada. Es importante que Tauro no se precipite y tome las decisiones de forma inteligente. Es bueno que se deje aconsejar por personas expertas.

En las finanzas debe invertir en productos seguros, no es momento para tomar riesgos, los astros no prevén buenos resultados este mes para los nacidos bajo este signo zodiacal.

También sería bueno conocer a personas con una clara predisposición espiritual. Si tauro empieza a profundizar en su interior, muchas habilidades, que permanecen ocultas, saldrán a la luz para ser utilizadas en esta vida.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)



Para los Géminis, hay buena ventura para los primeros días del mes. Puede afianzarse su relación, o si están solos es una buena oportunidad para conocer a una persona que los llene.

La cosa se complica a medida que vayan avanzado en el mes, deben tener cuidado y no intentar imponer su criterio a toda costa. Es momento para estar abierto al diálogo y sobre todo para hacer concesiones por el bien de la pareja. Este mes tan bipolar en el amor, con un comienzo bueno y luego una ambiente bastante enrarecido, hay que planteárselo como una fase de aprendizaje que nos da la oportunidad de ser mejores personas.

No decida rápido y sobre todo hágalo con mesura. Tomar medidas conflictivas o basadas en la mala fe, hará que el problema no se solucione, sino todo lo contrario, se hará mucho más fuerte.

Es un buen mes para rodearse de amigos, eso le hará desconectar de situaciones estresantes, además le permitirá enriquecer su vida social. Tampoco debe olvidarse de la familia, así que es bueno que realice alguna comida o cena con sus seres queridos. Puede hacer alguna actividad de ocio que lleva tiempo sin hacer, le permitirá apaciguar su actividad mental y le hará estar más descansado y con las pilas cargadas.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Después de muchos meses con problemas en la relación, por fin Cáncer tiene la fuerza e inteligencia para afianzarla. En el plano sexual cáncer es un gran amante con mucho sentimiento, la especial energía que desprende en este mes, le hará ser irresistible, sobre todo si la otra parte es Cáncer u Escorpio.

Durante este mes de noviembre, conseguirá sus frutos por el gran trabajo realizado en meses anteriores. Será una estupenda noticia para afrontar los últimos días del año, dando impulso a los proyectos que están por venir. Si tiene personas a su cargo, estudie las propuestas o ideas que le den, ya que posiblemente sean la base para establecer proyectos muy rentables a corto plazo.

Cáncer no debe encerrarse en su soledad, es bueno que se abra tanto a su pareja como con su círculo más íntimo, ya sean amigos o familia. Debe hacer un esfuerzo por no quedarse en casa, es el momento de rodearse de los seres queridos.