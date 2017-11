Restaurante utiliza fotos de Caitlyn Jenner para diferenciar sus baños y se gana el repudio de las redes sociales

Un restaurante ubicado en Cajún, Texas, en Estados Unidos se llenó de críticas luego de que se viralizara en las redes sociales una fotografía de las puertas de sus baños.

Muchos podrían pensar que cuál es el problema con eso, pero resulta que para diferenciar sus baños para hombres y mujeres pusieron fotos de Caitlyn Jenner.

La imagen fue fuertemente criticada, y el restaurante acusado de transfóbico por hacer “burla” de Jenner con estas fotografías.

Esto significa una gran ofensa para la comunidad LGBTI, puesto que se muestra a Caitlyn antes y después de su transición de ser hombre a mujer, algo que no fue mirado con buenos ojos por la opinión pública.

Recordemos que Caitlyn era famosa cuando bajo el nombre de William Bruce Jenner era un conocido atleta y automovilista, que tuvo grandes logros en estas áreas, logrando gran reconocimiento mundial.

Sin embargo, fue en el año 2015 que quiso hacer pública su condición, por lo que decidió someterse a una serie de cirugías de cambio de sexo, las cuales resultó muy exitosas y su nombre pasó de Bruce al de Caitlyn Jenner.

Y si bien el proceso de cambio la tiene feliz y segura de sí misma, lo cierto es que tomar la decisión no fue fácil, por lo que hacer burlas de su condición no debe ser agradable para ella. De todas formas, todavía no ha manifestado su opinión con respecto a estas polémicas fotos del baño del citado lugar de comida.

¿Qué opinas sobre estas fotos?