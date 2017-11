Una de las tradiciones navideñas más típicas en Estados Unidos son las “Family’s Christmas Card” (Tarjetas de navidad familiares), instancia en la que las familias se reúnen para sacarse fotos y recibir esta festividad.

Estas postales son muy representativas para las familias, ya que participan casi todos los miembros e incluso las parejas de cada uno.

No obstante, una joven llamada Emily Searright, quiso cambiar el concepto de estas fotos y asumir de una manera divertida que era la única soltera de la familia.

Es por eso que a través de su cuenta de Twitter, la chica compartió una imagen en la que cada miembro de su familia transmite un mensaje: sus padres tienen un cartel que dice “emocionados”, su hermana y su pareja tienen otro que dice “comprometidos”, luego aparece su hermana posando junto a su esposo y su hija y su cartel dice “esperando (un bebé)”.

En tanto, Emily está al final de la foto y también tiene un cartel, sólo que el suyo dice su nombre, “Emily” con letras grandes en rojo. “Mi tarjeta de navidad familiar de este año, qué risa”, escribió en la publicación.

La divertida imagen compartida por esta chica se viralizó rápidamente en la red social, siendo compartida más de 55 mil veces y acumulando más de 300 ‘me gusta’.

Además, la original foto hecha por esta joven recibió muchas respuestas de parte de otros jóvenes que también están solteros en estas fechas y que se sintieron identificados con la publicación familiar de Seawright, por lo que decidieron enviarle sus propias versiones.

A continuación revisa algunas de las respuestas que recibió:

He was even a repeat offender!! pic.twitter.com/oTDGflf5pq — Brant Gressel (@brantmgressel) November 28, 2017

When you can relate too well pic.twitter.com/C2ygCSnoxI — Kylee Hansen (@HansenKylee) November 28, 2017