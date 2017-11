Instagram es una red social que se ha popularizado mucho en el último tiempo y por lo mismo es que debe irse renovando para así entregar lo mejor a quienes la usan constantemente.

Según el portal The Next Web, Instagram ya tiene algunas novedades que irá incorporando de manera separada y a grupos segmentados de usuarios para así evaluar los aspectos técnicos y también la respuesta que haya por parte de quienes usan esta red social.

En caso de que los resultados sean positivos, las nuevas funcionalidades que tendrá la aplicación serán las siguientes:

Es una de las opciones que más pedían los usuarios, y consiste en permitir que se compartan las publicaciones hechas por otros usuarios. Hasta ahora esto no se podía y la opción era guardar los archivos multimedia del autor original y volver a publicarlas como propias, también habían aplicaciones externas que permitían publicar cosas ajenas, pero estas no eran seguras.

