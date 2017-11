Según estudio, esta es la edad en la que llega el verdadero amor a tu vida

Ya sea si tienes pareja o estés soltero, lo cierto es que muchas veces nos cuestionamos todo. Quienes tienen una relación se preguntan si esa persona es su amor verdadero, en tanto quienes están solteros piensan si algún día encontrarán a la persona indicada. Y al parecer ya apareció apareció la respuesta a esas interrogantes, según expertos del sitio de citas, Match.

Para ello, los especialistas analizaron el historial amoroso de dos mil hombres y mujeres, donde se investigó mucho de las relaciones pasadas que tuvieron, llegando a la conclusión de que la edad en la que las personas conocen al “amor de su vida” es a los 27 años.

Esto no significa que si estás por cumplir o ya tienes 27 años lo encontrarás a la vuelta de la esquina. Los expertos indican que para que alguien encuentre al amor de su vida a los 27 años es necesario que haya tenido previamente al menos una experiencia amorosa con la que haya logrado identificar qué es lo que realmente busca y quiere en una pareja.

Los investigadores aseguraron que antes de conocer a su verdadero amor las mujeres tienen dos relaciones “serias”, mientras que los hombres sufren al menos una infidelidad. Gracias a su estudio, lograron identificar que esta edad puede variar un año en los hombres, es decir, ellos suelen conocer al “amor de su vida” a los 28 años.

Esto no significa que si ya pasaste esa edad y sientes que aún no estás con la persona correcta no vayas a encontrar nunca al amor de tu vida, los estudios son sólo generalidades, ¡no te desanimes!

vía: wapa