Durante los últimos días la cantante Selena Gómez ha llamado la atención de los medios de comunicación debido a su quiebre con el rapero The Weeknd y su reconciliación con Justin Bieber, pero además, ahora volvió a captar la atención de las cámaras debido al cambio de look al cual se sometió.

La artista se dejó ver este domingo en la Alfombra Roja de los American Music Awards luciendo completamente rubia y vestida con un traje de cuero de la marca Coach.

“Bueno, ahora soy rubia”, escribió la joven cantante en su cuenta de Instagram mostrando su nuevo pelo antes de mostrarlo públicamente en la concurrida Alfombra Roja a la que asistió.

La cantante de 25 años presentará su nuevo single “Wolves” el cual presentará en el escenario de Microsoft Theater en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos.

Sin embargo, tras aparecer con su nuevo look fueron muchos los fanáticos que la compararon con su actual pareja, Justin Bieber con quien fue vista el pasado viernes besándose, lo cual confirmó los rumores de la reconciliación entre ambos.

La comparación se debió a que el joven también se ha mostrado con el pelo de ese tono de rubio.

Recordemos que Selena Gómez fue novia durante bastante tiempo del cantante canadiense, Justin Bieber, sin embargo decidieron separarse, ante lo cual ella comenzó una bullada relación con el artista The Weeknd, con quien no estuvo exenta de polémicas debido a que al comienzo la ex novia de él, la modelo Bella Hadid, no lo pasó muy bien.