Unas fuertes imágenes comenzaron a circular en redes sociales hace algunos días. Se trata de un soldado norcoreano que intenta huir del regimen de Kim Jong-Un, pero todo termina de la peor manera.

El Comando de Naciones Unidas en Corea (UNC), encargado de supervisar la frontera entre Corea del Norte y del Sur, decidió difundir el video en el que se ve al desertor intentando cruzar al país vecino. En medio de la huida se ve cómo varios soldados persiguen a este hombre disparándole en reiteradas ocasiones.

El UNC se manifestó sobre el hecho y lo calificó como una violación al acuerdo de armisticio de 1953 que puso fin a la guerra de Corea. La escena en donde ocurrió todo tuvo lugar dentro de la “zona común de seguridad” en Panmunjon, el único sector de la zona desmilitarizada donde los dos ejércitos rivales están frente a frente.

Según consignó la agencia Reuters, el soldado desertor tiene 24 años y su intención era cruzar la frontera hacia Corea del Sur utilizando un jeep. Para su desafortunada suerte, el vehículo se estancó en una zanja a sólo metros del límite con el país vecino.

La agencia AFP indicó que tras haber recibido los disparos, este hombre recuperó la conciencia. Según palabras del médico que lo atendió: “El paciente, que muestra signos de depresión debido al estrés psicológico tras dos operaciones quirúrgicas importantes, tiene que pasar varios exámenes por sus problemas de estrés postraumático”.

Después de su recuperación, el soldado tendrá que ser interrogado para saber sus razones por las que quería escapar del régimen de Kim Jong-Un.

Revisa el dramático momento:

This dramatic video shows the moment a North Korean soldier defected to the South pic.twitter.com/0cNckjF5a9

— BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) November 22, 2017