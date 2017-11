El lunes 20 de noviembre volvió a la televisión abierta el recordado programa de humor político, Caiga Quien Caiga, esta vez por las pantallas de Chilevisión.

El programa volvió con algunos de sus más emblemáticos personajes, entre ellos Sebastián ‘Cuchillo’ Eyzaguirre, Jean Philippe Cretton y Gonzalo Feito, quienes estuvieron a cargo de la conducción del espacio.

Sin embargo, su regreso no estuvo alejado de las polémicas, sobre todo por el tono machista. Es por eso que hubo comentarios en redes sociales que apuntaban a esto, como “Termina la bomba 4, pero vuelve ‘CQC’. El machismo y la homofobia son como la mala hierba”.

Es por eso que Publimetro decidió consultar sobre esto a su conductor, Sebastián Eyzaguirre quien se mostró bastante despreocupado por las críticas: “Somos machistas y no hay problema en decirlo. Es parte de su esencia y no lo negamos”.

Ante esto, el mismo medio le preguntó si no creía que eso debía cambiar, a lo que él respondió: “Honestamente no. ‘CQC’ está por encima y la mirada que tenemos nosotros está por encima de muchas cosas. Es un programa de humor, ácido, crítico, una forma de ver las cosas y, si es machista, lo es, no hay problemas, mientras no se descalifique a alguien, no me preocupa”.

Cabe indicar que tras el retorno de Caiga Quien Caiga a la televisión, el programa promedió 10 puntos de rating, empatando con su competencia de Canal 13, “Contra Viento y Marea”. En tanto, ambos programas fueron ampliamente superados por la teleserie de Mega, “Perdona Nuestros Pecados”.