Tatuó sus senos cuando era una adolescente, pero hoy en día sufre las terribles consecuencias

Un grave error fue lo que cometió la joven Adele Smith cuando tenía 18 años, pues decidió tatuarse los pechos. En la actualidad, tiene 28 años y está realmente arrepentida de la decisión que tomó en su adolescencia.

La joven ha sido protagonista de burlas, miradas feas, discriminación, a tal extremo que ha perjudicado su relación sentimental. Todo comenzó cuando el perro que la había acompañado desde pequeña falleció producto de una grave enfermedad.

Los veterinarios le advirtieron que el can no le quedaba mucho tiempo de vida, pero Adele, en un acto de amor, decidió tatuar las huellas del can en su pecho. Se untó con una tinta permanente e inmediatamente lo colocó en sus pechos, dejando para la posteridad dicha marca.

“Fui a la universidad y todos notaban mi tatuaje, lo que me encantaba. Siempre mostraba mis pechos y mi tatuaje, pero empecé a recibir comentarios negativos”, confesó Adela a Daily Mail.

La joven ha tomado la decisión de someterse a una cirugía de láser para borrar el dibujo que la condujo a usar recurrentemente prendas abrigadas a pesar de estar en una estación calurosa. El tratamiento significará el costo de 2 mil dólares.

“Las personas no me miran o no quieren hablar conmigo y es todo sobre mis pechos. El tatuaje era algo para recordar a Max, pero siempre que me miro más que pensar en él, pienso en el error que cometí”, finalizó la joven.

