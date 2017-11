Televidentes en picada contra “Bienvenidos” por entrevistar a Nicole ‘Luli’ Moreno

Nicole Moreno volvió esta mañana a la televisión y lo hizo en el programa “Bienvenidos”, de Canal 13. En dicho espacio fue entrevistada por Tonka Tomicic, donde abordó los motivos por los cuales tuvo que ser internada durante 53 días en una clínica psiquiátrica.

Durante la entrevista, la rubia confesó las verdaderas razones de su quiebre emocional que la tuvieron con un grave colapso nervioso, pues se le juntaron varios temas complejos.

Además, confesó que hubo varios planes que tenía armados y que se vieron frustrados, por lo que estaba muy decepcionada y un tanto deprimida. Otro detalle que contó es que cuando salió por segunda vez tras ser internada, no le hizo caso a su médico, principalmente a lo que tiene que ver con el uso de redes sociales y el contenido que allí compartía. “Finalmente el doctor no vio esto de manera positiva y decidió dejarme unas semanas más. Al principio no lo entendí, cuando me dijeron que no me iban a dar el alta fue un horror, pero luego lo fui entendiendo, y sé que fue lo mejor”, explicó.

Tras ser dada oficialmente de alta, Luli aseguró que se sentía plena, pues esta experiencia fue como un viaje y que se sentía “más empoderada que nunca”, no obstante, los televidentes no tuvieron la misma apreciación.

En cuestión de minutos, la ex reina de Viña del Mar se volvió tendencia nacional en Twitter, debido a que muchos usuarios consideraron que Nicole aún no estaba en condiciones de salir en televisión, pues se veía evidentemente medicada.

En ese sentido, tuiteros criticaron duramente a la producción de “Bienvenidos” por entrevistar a la modelo sin pensar en las consecuencias que puede traer para ella.

Revisa las reacciones:

Por un poco de consideración con Luli no debieron realizar esa entrevista, la ví 5 minutos y basta para saber que no está bien. Qué terrible lo que hacen los programas sólo por rating @Bienvenidos13 #Bienvenidos13 — Ximena Cáceres (@caceresximena91) November 9, 2017

Leo que Luli está en #Bienvenidos13… no puedo creerlo! Saliendo de una crisis psiquiátrica y la llevan a la TV. Mal ahí la familia y mal también @canal13. Y también mal las mujeres que la critican, cuando es un tema súper delicado. — ✈ Alexis Alvarez ✈ (@Alexis_AlvarezG) November 9, 2017

Encuentro super irresponsable por parte de #Bienvenidos13 que entrevisten a Luli, siendo tan notorio que no esta nada bien.

Hasta donde llega el morbo por unos puntos de sintonía? 😔 — Eliza J. 🍀 (@Eliza_JT) November 9, 2017

#Bienvenidos13 que mal el programa al exponer a Luli o a cualquier persona con enfermedad psiquiatrica — Tere Acevedo (@TERESAACEVEDORO) November 9, 2017

Por qué sólo criticar al programa al llevar a Luli? ya tampoco corresponde, pero ella, su mamá, su familia también podrían haber dicho que no, todos buscan algo ya sea plata, rating, fama o tele #Bienvenidos13 — Maria Paz (@pazukapaz) November 9, 2017