Test psicológico: Lo primero que veas en la imagen reflejará tu interior

En algunas ocasiones acontece algo en nuestra vida que nos hace perder el rumbo al que nos dirigíamos, y necesitamos apoyarnos en algo para encontrar la siguiente etapa.

Esta prueba psicológica con imagen te ayudará a interpretar algunos de los problemas de tu vida para saber resolverlos con más claridad.

Para comenzar este test psicológico deberás elegir lo primero que atraiga tu atención en el dibujo de abajo. Cuando lo tengas, continúa leyendo y conoce lo que esto dice de ti y tus tribulaciones.

1. Hombre con una flauta

Aunque no lo creas, se avecinan cambios que ya estén actuando poderosamente en ti pero de los que seguramente no seas consciente. Y van a ser cruciales si los administras bien y demuestras valentía para seguir creciendo. ¿Sientes fatiga en el rutinario empleo en el que estás inmerso en la actualidad? Quizás sea el momento de apuntar más alto e ir a ese sueño que siempre has querido cumplir. Es posible, piensa en tus verdaderas necesidades y no tanto en el dinero.

2. Una señal de curvas La mayoría de la gente de tu alrededor percibe que tu autoestima no se encuentra en un buen estado, y que te “fastigas” con críticas innecesarias y pensamientos negativos que lo único que atraen son más fracasos y frustraciones. Lo mejor sería “empezar de cero”, y permitirte otra oportunidad para vivir queriéndote sin fijarte en tus defectos o preocupándote tanto por las opiniones de los demás. ¡Sal de ese ciclo vicioso! Esto es más fácil de lo que parece, pues eres una persona agradable y cariñosa, y tus amigos y familiares te ayudarán en cualquier asunto que te acontezca, con lo que no tienes que tener miedo o reservas para pedir ayuda. Eres capaz de alcanzar la cima en una gran diversidad de ámbitos que te apasionan, y la clave es creer en ti mismo. 3. Una serpiente Algo te hace estar aterrado de la idea de dar un paso adelante. Este sentimiento de angustia te separa de la verdadera satisfacción, tanto en tus vivencias personales como en tu trayectoria profesional. Limpia tu mente de las observaciones innecesarias y tóxicas y enfócala para decidir lo mejor. La duda es lo que te hace sentir tan mal, lo demás son imaginaciones que las hacen cada vez más poderosas. Recuerda, ¡sólo tú las haces más fuertes! 4. La propia carretera Algo no está yendo bien últimamente en tus experiencias. En realidad lo intuyes, es como una sospecha que a veces ni te deja dormir. Lo más recomendable para solucionar esto es que te tomes unos días libres de cualquier cosa en la que andes involucrado, te olvides de todo lo que pasa y te relajes. De esta forma la respuesta acudirá a tu mente al haber tomado distancia y ver las cosas desde otra perspectiva. Es bastante posible que se trate con un problema relacionado con tu trabajo, la relación que guardas con tus compañeros puede estar pasando un grave conflicto y debes conversar y transmitir tus sentimientos para trazar un acuerdo. Si no lo haces en las próximas semanas no habrá solución, y para ti es muy importante tener estabilidad con personas que te importan o no estar enfadado o tenso frente a gente que ves todos los días.

vía: labioguia