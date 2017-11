Este año 2017 fue un año bastante movido y no muy bueno para varias personas, lo bueno es que ya falta poco para que termine y así empezar con la mejor de las energías el 2018.

Sin embargo, ¿has pensado que quizás tu ‘mal año’ tenga que ver con tu signo zodiacal? El portal Nueva Mujer entregó las razones por las que fracasaste este año según tu signo y a continuación te lo mostramos:

ARIES

Si te pidieran definir este año, seguro lo harías como el ‘año de la espera’. Así es, tus expectativas te hicieron esperar algo más de las personas y en esa espera te perdiste de vivencias que seguro te enriquecerían. Por esto, este 2018 ponle más acción a tu vida.

TAURO

Te atrapó la comodidad. Estuviste tan acostumbrado a tu zona de confort que sacarte de ahí parece una tarea titánica. Puede que tu trabajo no te guste, pero eso no importa porque te da seguridad. Llegó el momento de que pongas acción y cambies si no deseas repetir los mismo patrones.

GÉMINIS

Por lo que más quieras, deja de hacerte la víctima. Actúas como si todos a tu alrededor tuvieran la culpa de lo que te ocurre y nunca asumes la responsabilidad de tus actos. Esfuérzate más si quieres que las cosas salgan como las planeaste.

CÁNCER

Llevas mucho tiempo prestándole atención a otras cosas, a lo que opinan los demás y dejas de lado lo que sientes y tus sentimientos. Deberías concentrarte en tu felicidad y no en darle gusto a los otros.

LEO

El día que entiendas que te das mucho valor a lo que opinen los demás, ese será el momento en el que tu potencial saldrá a la luz. Pasan acontecimientos importantes para ti y sólo piensas en la opinión de los otros sin poner en la balanza cómo te sientes y qué es lo que quieres.

VIRGO

No hiciste nada por ti, te la pasaste viendo por los demás, como buen signo de tierra dejas de lado lo que quieres y vives complaciendo a los demás, asegurándote que ellos estén bien aunque eso signifique poner en riesgo tu integridad.

LIBRA

Eres de los signos a los que les gusta fluir, eso es bueno, pero a veces lo hace en exceso, dejas que las cosas pasan y no las orientas a tu favor. Cuando confías en otros más de lo que crees en ti, los problemas no se hacen esperar.

ESCORPIÓN

2017 no fue tu año porque no sabes qué es lo que en verdad quieres. Primero te convenciste que era tener pareja, una carrera, incluso un hijo, pero nada de eso es lo que te hace feliz, esperas que decenas de cosas llenen tu vida y no caes en cuenta que sólo tú puedes hacer la diferencia.

SAGITARIO

La verdad es que te rindes muy fácil, sales corriendo cuando las cosas no te gustan, cuando ves problemas, por mínimos que sean, eliges irte, no te quedas a enfrentar los problemas, huyes con facilidad.

CAPRICORNIO

Fue un año en el que trabajaste mucho, hiciste cualquier cantidad de cosas por equilibrar tu vida sin darte cuenta que la vida es más que trabajo. No puedes seguir exigiéndote de más, a ese ritmo terminarás muy cansado.

ACUARIO

Siempre te quedas cono malo, no piensas en lo bueno, centras tu atención en lo malo, en las tragedias y tu pesimismo terminará por perderte. Si tú no crees en ti, nadie lo hará.

PISCIS

Deja de vivir en el pasado, los que solían ser tus amigos ya no lo son, tus metas han cambiado, ya no quieres lo mismo, aprende a aceptar que la gente cambia, no puedes luchar todo el tiempo contra lo evidente.

vía: nuevamujer