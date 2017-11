El amor es una de las fuerzas de la vida que admite diversas posibilidades y manifestaciones.

Para distinguir el amor de su estado más puro, es decir, el clímax integral que conlleva el amor, hay que tratar de definir cuáles son los factores propios de ese estado o sentimiento.

Tich Nhat Hanh es un famoso monje budista originario de Vietnam. Él quiso referirse al “amor verdadero”, por lo que entregó su propia definición según las enseñanzas budistas que ha aprendido a lo largo de su vida.

En una de sus charlas, este monje advierte que el verdadero amor es aquel capaz de hacer que sufras menos y que aquellos que te rodean también experimenten menos sufrimiento. Además, nos dice que el verdadero amor es para generar alegría; si esto no ocurre, difícilmente podríamos estar hablando de amor. También apela a la compasión, y explica cómo mientras más la llevamos a cabo, esta más se desarrolla y por lo tanto, será más fácil hacerla crecer y practicarla en el día a día.

El amor verdadero es capaz de generar alegría para ti y para la otra persona.

Es importante enfatizar que el amor al cual se esta refiriendo Thich Nhat Hanh no incluye solamente a la tradicional noción de amor entre pareja, sino al amor como un sentimiento pleno que se practica no sólo con el resto de las personas sino también con todo aquello con lo que nos relacionamos, empezando con la vida misma y, en especial, contigo mismo. Pero esto tampoco quiere decir que las parejas que buscan protocolos para mejorar su vida juntos no deban prestar atención a estos preceptos.

Los cuatro ingredientes esenciales del amor verdadero son:

1. Amor / Bondad

2. Alegría

3. Compasión

4. Inclusividad

Puedes revisar su charla a continuación:

fuente: pijamasurf