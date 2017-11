Una joven terminó con su pareja sólo con memes de Los Simpson y se volvió viral

El 17 de diciembre de 1989, aparecían por primera vez en televisión “Los Simpson”, serie animada que ya va por su temporada número 29 y que sus fieles siguen viendo, aunque muchos de ellos coinciden en que los capítulos ya no son como los de antes.

Sea como sea, lo cierto es que esta familia amarilla es muy querida, haciendo incluso que los más fanáticos se sepan los diálogos de memoria, por lo que muchos hacen alusión a varias cosas de la vida cotidiana con alguna mención a la serie de Fox.

Esto es lo que justamente ocurrió con una joven que quiso terminar con su pareja de forma “original” y no encontró nada mejor que romper con su novio utilizando distintas escenas de Los Simpson.

Para ello, la joven utilizó WhatsApp y comenzó a enviarle distintas escenas a su ahora ex novio, quien no entendía si se trataba de una broma o era en serio. Finalmente, se dio cuenta de que las intenciones de la chica eran ciertas, pero lejos de enojarse por la curiosa forma que eligió, se lo tomó con humor, y al final de la conversación se puede leer: “Que estu… que sos, pero me haces reir jajaja. Chau Sofia”.

La extraña forma de romper de esta joven causó furor en redes sociales, por lo que la conversación fue compartida más de 26 mil veces en la red social, Twitter y ha recibido más de 73 mil ‘me gusta’ en la misma plataforma virtual.

A continuación revisa la hilarante conversación que terminó con la relación de esta pareja:

Una amiga me dijo "lo deje con memes de los simpson" pic.twitter.com/B1XQ2rEhW2 — 🌹 (@BelenRoland) November 12, 2017

