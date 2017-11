La noche de este miércoles se emitió un inesperado capítulo de la teleserie nocturna de Mega, “Perdona Nuestros Pecados”.

Dicho episodio estuvo marcado por la muerte de la directora del colegio de Villa Ruiseñor, Guillermina (Ximena Rivas), quien desesperada, le contó a Armando Quiroga (Álvaro Rudolphy) que revelaría toda la verdad sobre la muerte de Elvira, por lo que le proponía que abandonara el pueblo antes de que sea demasiado tarde para él.

En eso, el malvado dueño de los almacenes le preguntó qué fue lo que dijo, ante lo cual ella le señaló que nada, pero que escribió una carta contando todo lo que sabía. Frente a esto, Quiroga no se controló y terminó asesinando con sus propias manos a la acongojada mujer.

Tras el crimen, el hombre simuló una escena en la cual supuestamente la mujer se habría suicidado ahorcándose con una cuerda.

La muerte del personaje de Guillermina causó impacto en los televidentes, quienes recriminaron a través de Twitter al canal por sacar de pantalla a una actriz tan talentosa. Además, muchos atribuyeron su deceso de su personaje al aumento de sueldo que la actriz pidió y que le fue negado por la producción.

La muerte de Guillermina significa la salida de Ximena Rivas de las pantallas de Mega, por lo que la artista nacional decidió dedicar unas palabras en su cuenta de Instagram: “Despedida. Solo agradecer a este tremendo equipo humano que me dio la oportunidad de representar y darle vida a la pobre Guillermina gran carácter y personaje creado por el gran @pillanes. Gracias por estás escenas tremendas pero maravillosas que me permitieron darle profundidad y verdad al personaje. Gracias @nicoalemparte Director por escuchar y equipo técnico completo y sobre todo GRACIAS A UDS. Queridísimo público que me envían su afecto y cariño a montones, me siento más que pagada”, fueron las palabras de la talentosa actriz.

Tras su publicación, sus seguidores en la red social le enviaron mensajes positivos agradeciendo su gran talento para la actuación. “Gracias por tu hermoso trabajo”; “Seca”; “Te las mandaste!! Tremendísima actriz Ximenita, sufrí con la muerte de Guillermina!” o “Eres tremenda, gracias por tantas emociones”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

¿Qué opinas sobre la salida de Ximena Rivas de pantalla?