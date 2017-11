Nunca nos hemos preguntado en cómo debe ser para esa mujer anónima llevar en su vientre al hijo de las dos personas más famosas en el planeta.

Probablemente has escuchado que Kim Kardashian y Kanye West tendrán a su tercer hijo vía una madre de alquiler.

Bueno Kim Kardashian dio una entrevista en el programa de televisión The Real esta semana y reveló algo sorprendente: La madre sustituta no tenía idea de quién era el bebé que ella daría a luz.

“Ella no tenía idea”, dijo Kim

Y Kim explicó que en realidad NO TENÍA la obligación de decirle, si es que no quería: “El proceso puedes hacerlo totalmente anónimo, puedes tomar ese camino”. Pero ella decidió que la madre sustituta debía saber quién era ella, antes de aceptar embarcarse en esta aventura. No iba a dar a luz un bebé de una persona común y corriente.

Simplemente sentí que quien llevara a mi bebé … ¿qué pasaría si no fuera un fanático de mí o de mi esposo? ¿Y si no quisieran llevar a nuestro bebé? Quería darles esa elección. Quería una relación con ella

Kim también contó en el programa la historia de cómo reaccionó la mujer cuando se enteró de quien la había contratado.

La madre de alquiler efectivamente seguía el programa, y conocía muy bien la vida de Kim, Kris, Khloé, Kourtney, Kendall y Kylie. Por lo que la noticia, fue inesperada para ella pero algo bueno, al fin y al cabo. Y también para Kim.

“Ella estaba realmente emocionada. Era alguien que había visto el programa (Keeping Up with the Kardashians) – no como una super fan ni nada por el estilo, lo que hubiera sido muy incómodo. Pero ella había visto mi lucha y había visto lo abierta que he sido sobre eso. Entonces estaba realmente orgullosa de hacerlo y emocionada”.

Durante la entrevista, la reina del clan Kardashian contó porque no quiso invitarla al baby shower(debía explicarle todo el asunto a sus hijos primero). Aparte de ese momento, suena como que Kim y la madre de alquiler tienen una buena relación. Kim además, esta semana reveló, accidentalmente, el sexo de su tercer hijo, que será una niña.

Vía Difundir