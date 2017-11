Después de 4 años de relación finalizó la relación entre Kel Calderón y Pangal Andrade. Mientras ella viajó a Irlanda para estudiar inglés, él habló en exclusiva con el matinal “Muy buenos días” donde entregó detalles de la ruptura.

El periodista Luis Sandoval entrevistó al deportista quien aseguró que “se murió el amor con Kel. De repente se acabó. Todos se dieron cuenta, ya no subíamos fotos juntos”. Andrade dijo haberse “aburrido de la vida que llevaba ella” y agregó que entre las razones del quiebre primaron sus distintas visiones de vida: “Teníamos muchos planes y estilos de vida diferente. Yo soy de tierra y ella de cemento”.

Sobre la casa que está construyendo en el Cajón del Maipo, Pangal dijo que “la hice desde el principio para venir a vivir con Kel, pero ella me dijo desde el primer momento: Yo no me voy a ir a tu casa”.

El ex chico reality se sinceró y contó que tras el quiebre siente “pena, decepción y rabia”. Además dejó claro que este quiebre es definitivo y que “si ella quiere empezar a salir con alguien ahora, yo no la culparía”.

Al consultarle sobre motivos de infidelidad, Pangal no descartó el tema y comentó que “eso queda dentro de la relación. Sería ordinario hablar mal de la pareja. No se puede contar todo. Uno se debe quedar con lo más lindo de la relación”.

Por su parte, Kel Calderón señaló en el programa Bienvenidos respecto al quiebre que “Intentamos tomar una decisión lo más madura posible. Quiero que Pangal sepa que es una persona hermosa y tendrá mi apoyo siempre que lo necesite. Le deseo de todo corazón que encuentre toda la felicidad que busca en este mundo“

Vía Lima Limón