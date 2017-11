El día de ayer se realizó una nueva versión del Copihue de Oro, organizados por el diario La Cuarta, donde se premiaron a los mejores de los medios de comunicación nacionales.

La panelista Pamela Díaz y el animador de “Lugares que Hablan”, Francisco Saavedra, se convirtieron en los reyes de este evento transmitido por Canal 13.

Muy expectantes los televidentes vieron como los protagonistas vivieron una elegante noche llena de glamour y reconocimientos. Sin embargo, las críticas en redes sociales no quedaron exentas.

Fue el caso de la actriz de Wena Profe: Carolina Arregui, quien estuvo a cargo de la animación del primer bloque de entrega de premios, junto al panelista de Mucho Gusto, Karol Lucero.

La actriz fue duramente criticada en Twitter por su mal desempeño como conductora. Al parecer junto al locutor de Radio Carolina no hicieron una buena dupla y los televidentes se manifestaron en redes. Algunos señalaron que fue una mala opción elegir a la actriz para la animación de este importante espacio dentro del programa. Mientras que otros, argumentaron que debería dejar de lado esta faceta y dedicarse a lo suyo que es la actuación.

Revisa alguna de las críticas que recibió Carolina a continuación:

definitivamente la Carolina Arregui… linda, estupenda uff de todo, pero linda… animadora o conductora.. ufff no, creo, … o sea no me gusta como lo hace, creo que es mejor en sus actuaciones…. #elcopihueenel13 #CopihueDeOro2017

— Raider (@raiderviajero) November 25, 2017