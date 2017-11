El cambio climático es algo que se ha hecho muy notorio en el último tiempo; inundaciones, sequías, temperaturas extremas son sólo algunas de las consecuencias que ha traído este fenómeno para la Tierra.

Es por eso que hay pruebas contundentes de que esto es algo que está pasando y que hay que frenar, sin embargo, todavía hay personas que piensan que esto no es cierto.

Las personas que niegan el cambio climático obedecen a algunos criterios subjetivos. Un claro ejemplo de ello es que algunos académicos niegan que esto esté pasando, sin embargo, estos son un porcentaje menor al 3% de la comunidad científica a nivel mundial e incluso es sabido que algunos de ellos son pagados por grandes corporaciones para dar esta reputación.

Otro que no cree en este fenómeno climático es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en una oportunidad señaló que era un invento de los chinos para quitarle competencia a la producción estadounidense. Siendo un líder tan importante tiene que entender que el cambio climático debería ser una de sus principales preocupaciones.

Es algo natural

El ex presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, señaló que los humanos no son responsables del incremento en la temperatura y que es arrogante pensar eso: “El Sahara se ha convertido en un desierto y no es por la industria”, indicó.

Muchos culpan a la ganadería y a las vacas, y esto finalmente corresponde a una industria manejada por los humanos, lo cual deteriora los recursos naturales.