5 problemas de salud que puedes identificar poniendo atención a tus manos

Aunque muchos no lo crean, nuestras manos podrían revelar muchas cosas de nosotros. Y no, no nos referimos a las líneas de las manos que, según gitanas, revelan aspectos de nuestro futuro. A lo que nos referimos en esta nota es sobre los problemas de salud que se podrían indicar viendo o poniendo atención a lo que sentimos en las manos. Aquí te dejaremos algunas imágenes y lo que ello significaría.

1- Deficiencia de vitamina

Si sientes un hormigueo en las manos no es porque, según la creencia popular, vas a recibir dinero, sino porque no estás consumiendo suficiente vitamina B1, B12 o E. Lo que deberías hacer es someterte a un análisis de sangre. Si la prueba sale positiva, tu médico te recomendará un suplemento vitamínico adecuado para tu caso.

2- Problemas de circulación

Si sientes un entumecimiento en la yema de los dedos de la mano derecha puede ser el resultado de un nervio pinzado, aunque también puede ser un signo de enfermedad cardiovascular.

3- Diabetes

Si sientes un hormigueo en los pies y en las manos, ten cuidado, pues esto podría ser un signo de diabetes. Esto se debe a la disminución de la circulación, que puede causar problemas en las terminaciones nerviosas. Lo más recomendable es visitar un médico.

4- Agotamiento

Esto se debe a que levantas objetos pesados o mantienes tu muñeca en una posición incómoda durante mucho tiempo. Como consecuencia se produce un hormigueo en los dedos.

5- Problemas con la columna vertebral

Los daños en la columna vertebral pueden causar problemas en las vías nerviosas. Fortalece los músculos de la espalda haciendo yoga o nadando y trata de no permanecer sentado durante largos períodos de tiempo.

