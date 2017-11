6 Comportamientos totalmente normales que, según la ciencia, podrían significar que eres un PSICÓPATA 

La mayoría de las personas están familiarizadas con las principales características de la psicopatía (que es esencialmente lo mismo que la sociopatía en lo que respecta a los médicos). Los psicópatas no sienten empatía o remordimiento, son superficialmente encantadores y propensos a manipular a quienes los rodean para su propio beneficio. Sin embargo, la investigación ha encontrado vínculos entre las características más externas y la psicopatía, como el tipo de alimentos que consume o la música que escucha.

La psicopatía ocurre en un 1 por ciento estimado de la población, pero no se preocupe: las personas que tienen características psicopáticas no son necesariamente asesinos en serie. En 2005, el neurocientífico James Fallon, mientras estudiaba la actividad cerebral de los psicópatas (incluidos los asesinos) en el laboratorio, descubrió que su cerebro mostraba muchos de los mismos patrones.

A continuación se encuentran seis características inesperadas vinculadas a ser un psicópata, de acuerdo con estudios recientes. Toma con calma esta lista: es muy posible tener varios de ellos y estar perfectamente bien ajustado. Aún así, es interesante considerar el lado oscuro potencial de los rasgos comunes.

1. ESTUDIASTE NEGOCIOS

Los diferentes trabajos atraen diferentes tipos de personalidad. La mayoría de las personas extremadamente tímidas no entran en las ventas, por ejemplo, mientras que el trabajo puede ser muy atractivo para alguien extremadamente extrovertido. Si eres un psicópata, por otro lado, probablemente te sientas atraído por los negocios. Un estudio danés de 2017 que analizó cómo los rasgos de personalidad se correlacionan con la elección de carreras de pregrado encontró que los estudiantes que obtuvieron mejores puntajes en “Tríada oscura” -un término colectivo para narcisismo, maquiavelismo y psicopatía- tenían más probabilidades de estudiar economía o negocios que leyes o psicología. “El deseo de poder, estatus y dinero que caracteriza a los individuos de la Tríada Oscura”, escriben los investigadores, parece guiar su elección de mayores. En otras palabras, entrar en el mundo de los negocios puede no hacer que las personas carezcan de escrúpulos tanto como las personas inescrupulosas tienden a hacer negocios.

2. NO TE CONTAGIAS CON LOS BOSTEZOS

Ser un psicópata a menudo está relacionado con la falta de empatía hacia otras personas. Sin embargo, en empatía hay mucho más que solo sentir el dolor de los demás. Una de las teorías del bostezo contagioso es que se trata de una respuesta empática, que se encuentra en múltiples especies animales. Los psicópatas, sin embargo, no se contagian los bostezos, según un estudio de 2015. Los investigadores encontraron que los estudiantes que puntuaron más alto en las medidas de psicopatía no bostezaron tanto en respuesta a ver videos de otras personas bostezando. Si eres impermeable a los bostezos, es posible que tengas un problema de empatía.

3. ERES UN BÚHO NOCTURNO

Nuestros relojes internos son bestias particulares. Algunos de nosotros nunca seremos personas de la mañana, sin importar cuánto lo intentemos, y otros nunca podrán irse a la cama temprano. Hasta cierto punto, su ritmo circadiano es genético, aunque, en general, cambia a lo largo de la vida. Sin embargo, es más probable que las personas con tendencias antisociales permanezcan despiertas hasta tarde. Un pequeño estudio de 2013 encontró que las personas con horario de búho nocturno exhibieron mayores rasgos de la Tríada Oscura que los madrugadores. Parece una adaptación útil de poseer, si estás predispuesto a hacer malas acciones al amparo de la oscuridad.

4. TE ENCANTA EMINEM

Muchos fanáticos de la música creen que sus gustos le hablan al alma, pero en el caso de los psicópatas, la personalidad puede estar influyendo en lo que está en tu lista de reproducción. Según un estudio preliminar de la Universidad de Nueva York, las personas con grados más altos de psicopatía tienden a preferir “No Diggity” y “Lose Yourself” sobre canciones como “My Sharona”. Los resultados no fueron exactamente pruebas contundentes, pero los hallazgos fueron lo suficientemente significativos como para que los investigadores estén iniciando una investigación más amplia sobre los vínculos entre los gustos musicales y los rasgos psicopáticos.

5. ERES CREATIVO

El deseo de romper las reglas no siempre resulta en un deseo de violar la ley. Los artistas y otros creativos marchan a su propio ritmo. En 2016, los investigadores filipinos descubrieron que ciertos rasgos asociados con la psicopatía, especialmente la osadía, estaban relacionados con los puntajes en una prueba de pensamiento divergente, un método psicológico común para medir la creatividad. Ser un tomador de riesgos puede ayudarlo a pensar de forma más creativa. Algunas personas ponen ese amor al riesgo para trabajar en el lienzo, mientras que otras personas pueden pensar en usos más nefastos.

6. TODAVÍA MANTIENES LA AMISTAD CON TUS EXES

Los psicópatas son conocidos por el cálculo y la manipulación fríos, y ese rasgo puede llevarlos a mantener sus conexiones mucho después de que termina la relación. Un estudio de septiembre de 2017 de psicólogos de la Universidad de Oakland descubrió que en una muestra de más de 800 personas, las personas con rasgos psicópatas tendían a mantener a los ex en sus vidas por razones transaccionales y pragmáticas, como querer volver a conectarse con ellos o saber cómo les ha ido en su vida, por ejemplo, económicamente. “Los narcisistas odian fallar o perder, por lo que harán lo que puedan para mantener cierta conexión si no toman la decisión de ponerle fin”, dijo el experto en narcisismo Tony Ferretti.

¿Tienes algunos de estos rasgos?