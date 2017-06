6 niños pobres que se volvieron adultos millonarios

4. Oprah Winfrey (63)

No hay que ser una persona extremadamente culta para haber oído hablar, al menos alguna vez, de la comunicadora estadounidense Oprah Winfrey. Pero lo que no todo el mundo sabe es que sus inicios estuvieron marcados por la tragedia y la extrema pobreza. Nacida en una región muy humilde y fruto de una madre soltera, esta joven niña sufrió varios abusos por parte de personas adultas que le llevaron a quedarse embarazada con tan sólo 14 años. Por desgracia el bebé no sobrevivió.