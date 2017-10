6 señales de que tu pareja podría estar a punto de abandonarte

A muchas personas les pilla de sorpresa cuando su pareja decide dejarlos. Sin embargo, a menudo hay señales que nos pueden indicar que la relación está en sus últimos momentos. Aunque normalmente solemos notar algo, es común que lo ignoremos por no querer enfrentarnos a la realidad.

Las seis siguientes señales indican que tu pareja podría estar a punto de dejarte:

1. Te pide espacio

Cuando estamos en pareja, todos necesitamos nuestros momentos por separado para dedicarlos a nuestros hobbies y amigos. Pero si de pronto tu pareja te pide espacio, quizás haya algún problema. Habla con ella de lo que le preocupa. Un cambio repentino en su actitud no quiere decir que haya perdido el interés por ti: puede que tenga algún problema en el trabajo o de otro tipo.

2. Te oculta información importante

¿Te enteraste de que lo ascendieron a través de otra persona? ¿Supiste que tiene problemas de dinero al leer una carta que llegó a casa? ¿Se ha estado callando la enfermedad de un familiar? ¡Estas no son buenas señales! Si tu pareja te oculta información importante de su vida, puede ser que esté perdiendo interés en ti.

3. Evita los momentos íntimos

Es lógico que con el tiempo las parejas no practiquen sexo con la misma frecuencia. Pero si ya ni siquiera se produce o solo muy raramente, puede ser motivo de preocupación. Habla con tu pareja acerca de las razones por las que ya no hay chispa en vuestra vida sexual para intentar llegar a una solución con la que ambos estéis felices. Según el especialista en relaciones de pareja Robert Eckert, “es importante que ambos miembros de la pareja se sientan atraídos sexualmente hacia el otro para que la relación siga adelante. Es por ello por lo que es importante ser abiertos y averiguar qué otros problemas de la relación han llevado al declive de vuestra vida sexual”.

4. Anula citas con frecuencia

“Cariño, no puedo quedar esta noche. Tengo mucho trabajo”. ¿Tu pareja siempre encuentra razones para no quedar contigo? Si eres sincero contigo mismo, te darás cuenta de que son simplemente excusas. Esto es así sobre todo cuando no proponen otra hora para el encuentro. Si esto pasa cada vez más a menudo, podría denotar falta de interés.

5. Peleas constantes

Es normal que las parejas tengan discusiones, pero si estas se convierten en parte de la rutina diaria, pueden provocar un desgaste en la relación. Si tu pareja encuentra cualquier excusa para comenzar una pelea, normalmente es una señal de que la relación está llegando a su fin.

6. Pasa más tiempo con personas por las que podría abandonarte

¿No paras de oír lo atractiva que es aquella persona o esa otra? ¿Tu pareja flirtea con otros delante de ti? ¿Lo pillaste hablando de temas íntimos con otra persona? Si es así, podría ser un síntoma de problemas. Cuando tu pareja está actuando de esta forma, deberías dejarle claro que eres merecedor de su atención. Si habláis de este tema, puede que se dé cuenta de lo que va a perder si te deja.

Que uno o dos puntos de esta lista se cumplan en tu relación no significa que vayáis a romper mañana mismo. Habla con tu pareja sobre tu relación: es la única manera de averiguar si está contenta contigo. Si no es el caso, puede que valga la pena acudir a un psicólogo especialista en parejas para resolver dichos problemas.

