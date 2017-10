7 años ya tiene la hija de Edmundo Varas y Francoise Perrot

La ex chica reality Francoise Perrot no ha tenido una vida amorosa confortable, primero tuvo una polémica y tormentosa relación con Edmundo Varas.

Dos años más tarde, a fines de 2010, la pareja contraería matrimonio con una apoteósica fiesta, documentada por el programa La Casa por la Ventana de Canal 13.Sin embargo, el amor entre ambos duraría poco. Dos meses después, la rubia y ex integrante de Mekano dejaría al ex chico reality que popularizó la frase “tranquilo papá”, y con quien tuvo a su primera retoña, Florencia.

El motivo de la separeción seria que Perrot no habría aguantado más los celos de Varas, quien constantemente le habría armado escándalos.

Varios años han pasado desde ese quiebre, no obstante, lo más duro para Edmundo ha sido la separación de su hija, a quien -según ha denunciado en múltiples oportunidades- su ex señora no la deja ver.

Pero el exchico reality ha logrado reconstruir su vida y recientemente mostro por las redes sociales a su nueva pareja llamada Muriel Nuñez, quien según él, se transformó en “la mujer que llegó a vida a conquistar mi corazón”.

Por su parte Perrot también reconstruyó su vida sentimental al lado del empresario discothequero, Felipe Barriga, con quien tuvo hijo que ya tiene tres años de vida.

