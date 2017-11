7 ejercicios muy recomendables para eliminar la celulitis

Para empezar, cabe destacar que no es necesario tener sobrepeso ni cierta edad para contraer celulitis; de hecho, es algo que la mayoría de las mujeres tienen. Si bien es cierto que no es posible deshacerse por completo de la celulitis, hay ciertas cosas que puedes hacer para hacerla desaparecer en gran medida.

Debes tener claro que el entrenamiento de fuerza es un tratamiento muy bueno contra ello, además de llevar una buena alimentación y beber suficiente agua. Es por eso que a lo largo de este artículo queremos presentarte varios ejercicios que te ayudarán enormemente a reducir la celulitis de una forma natural… ¡No te lo pierdas!

1. Levantamiento de cadera con pierna en vertical

Primero, acuéstate de espaldas con las rodillas flexionadas a la distancia de la cadera y los pies apoyados sobre una colchoneta. Comienza extendiendo una pierna hacia el techo mientras aprietas los glúteos y levantas las caderas durante un número determinado de repeticiones (puedes empezar por 15). Luego, repite el mismo proceso para el otro lado.

2. Patada trasera con banda elástica

Para este ejercicio necesitarás una cuerda elástica, pero es muy fácil de realizar. Arrodíllate en el piso y envuelve la banda debajo del pie derecho, colocando las manos a la altura de los hombros mientras sostienes las manijas contra el suelo. Levanta la rodilla derecha ligeramente y empuja el mismo pie hacia atrás para extender la pierna recta contra la cuerda, apretando los glúteos. Suelta lentamente y vuelve a llevar la rodilla a la posición inicial. Continúa con las repeticiones deseadas y, después, cambia de pierna.

3. Zancadas frontales

Seguramente habrás visto a muchísimas gente hacer este ejercicio en el gimnasio, y no es para menos, ya que es muy bien para fortalecer los músculos de toda la pierna, además de los glúteos. Debes empezar colocándote de pie con las manos en las caderas y los pies ligeramente separados. Primero estira la pierna derecha hacia adelante, como si fueras a dar una zancada amplia, pisando con el pie completamente. Asegúrate de que la pierna izquierda es flexionada hasta casi tocar el suelo (o tocarlo) y vuelve a regresar a la posición original. ¡No olvides mantener la espalda recta en todo momento! Trata de realizar varias series de 15 repeticiones por cada pierna.

4. Elevación de pierna

Otro ejercicio simple que te ayudará a combatir la celulitis y que puedes practicar perfectamente en tu casa. Primero debes tumbarte sobre un lado con las piernas algo flexionadas mientras te agarras la cabeza con uno de los brazos y la otra mano en tu cadera. Comienza levantando la rodilla manteniendo los tobillos juntos, aguanta unos segundos y vuelve a la posición inicial. Cuando termines, tendrás que darte la vuelta para realizar los mismos pasos con la otra pierna. Deberías sentir quemazón en los glúteos si lo estás haciendo correctamente.

5. Sentadilla en una sola pierna

Antes de pasar a su descripción, debes saber que este ejercicio es algo más complicado que el resto y que requiere un gran equilibrio. Además, si tienes problemas de rodillas, es mejor no hacerlo. Comienza de pie con la espalda recta y los brazos hacia delante; levanta la pierna derecha 30 grados mientras la mantienes recta, e intenta bajar con la pierna izquierda lentamente hasta que adoptes la posición de sentadilla. Después, regresa poco a poco hasta la posición inicial. Intenta realizar al menos 3 series de 10 repeticiones antes de cambiar de lado.

6. Rotación de pierna

Un ejercicio muy sencillo que te ayudará a endurecer los glúteos y los músculos exteriores de las piernas. Solamente debes colocarte de rodillas con ambas manos en el suelo; acto seguido, sube la pierna derecha hacia uno de los laterales mientras la mantienes flexionada, trazando un círculo en el aire. Después, vuelve a la posición inicial y realiza unas 15 repeticiones en un total de 3 series antes de cambiar de pierna. No necesitas ningún tipo de material extra, aunque si no tienes colchoneta, sí es recomendable colocar una toalla o similar para no hacerte daño en las rodillas.

7. Saltos con sentadilla

Uno de los mejores ejercicio que existen para activar el cuerpo y hacerte sudar, fortaleciendo además los músculos de las piernas. Colócate con la espalda recta y los pies separados; las manos pueden estar tanto detrás de la cabeza como en la cintura. Baja para realizar una sentadilla, pero en lugar de subir lentamente, trata de pegar un salto hasta ponerte de pie en la posición inicial. Comienza realizando 3 series de 10 repeticiones, pero si quieres un poco de esfuerzo extra, puedes subir a 20 las repeticiones.

No te preocupes si al principio te cuesta un poco, cada ejercicio requiere la técnica adecuada, que se aprende con la práctica. ¡Si lo haces de la forma correcta, tendrás resultados garantizados, y la celulitis desaparecerá poco a poco! No obstante, no olvides compaginar el ejercicio con una dieta adecuada y la suficiente ingesta de agua por día (aproximadamente 1 litro).

