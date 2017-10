7 épicas rivalidades entre músicos latinos

¿De qué lado estás?

Thalía y Paulina Rubio: Las dos más grandes divas del pop mexicano tienen muchos en común; ambas salieron de las filas de Timbiriche, han actuado, han lanzado grandes hits, han cantado en inglés, y muchas otras cosas más. Todos esos ingredientes son suficientes para protagonizar una de las supuestas rivalidades más épicas del espectáculo latino, alentada por sus respectivas legiones de fanáticos dispuestos a demostrar cuál es la mejor.

¿Realmente Thalía y Pau se odian?

La web está inundada de videos con declaraciones indirectas al respecto, pero no hay mejor prueba para demostrar que está todo bien entre ellas que verlas juntas.

Hace unos meses, la chica dorada dejó a todos boquiabiertos el publicar un#TBT de Timbiriche en el que se incluía a Thalía. Y no solo eso, también la etiquetó y mencionó en el título.

Paulina Rubio y Alejandra Guzman: Las dos diva mexicanas disputaron el amor de otro famoso a principios de los 90s, el de Erik Rubín.

Dicha pelea dejó dos grandes himnos pop. Mientras que Ale le dijo a Pau “sé que sueñas morder su corazón tierno arándano despierta, nunca permitiré que vengas aquí a robármelo” en el tema Hey Güera, la chica dorada tuvo su respuesta con “mío, ese hombre es mío, A medias pero mío, mío, mío. Para siempre mío, ni te le acerques es mío.”

En el 2010, Guzmán recordó la rivalidad al publicar una imagen en Twitteren la que usó una peluca rubia, al parecer imitando a Rubio, y tituló “Hey güera”.

René Pérez e Ivy Queen: “Oye Ivy me das pena te voy a traer una navaja para que te cortes las venas” le lanzaba René a Ivy en el tema Que Lloren. Con respecto a eso. El vocalista de Calle 13 no tuvo reparos y aclaró el por qué de la letra: “La canción está bien directa a Ivy Queen, lo que dije lo dije porque no me causa problema. A Ivy no la conocen fuera de la Isla [Puerto Rico] ni en México ni en Argentina ni en ningún la’o. Y donde la conocen qué va a importar. ¿Ivy, quién es Ivy? La realidad es la realidad. Ella fue bien hipócrita conmigo. Ella me saluda y después viene y dice cosas malas y negativas de mí. Y yo digo, ‘Dios mío, no lo puedo creer'”.

La Caballota declaró en el 2008 al diario Primera Hora: “El hipócrita es él, porque el año pasado dijo que no le iba a tirar a nadie en el género y es lo que está haciendo”.

Lali Esposito y Tini Stoessel: Todo comenzó cuando la actriz de Violettacomenzó a salir con Peter Lanzani, que anteriormente fue novio de Lali Espósito.

Aunque ella no han manifestado que existe algún tipo de enemistad, eso más el hecho de ser dos princesas del pop argentino, fue suficientes para que las legiones de lalistas y tinistas crearan la rivalidad entre ellas.

“Está todo bien, chicos, de verdad. Todo más que bien. Es que no nos conocemos. Creo que nos cruzamos una vez en la vida y todo más que bien. Nada más. Yo le deseo lo mejor y que sea lo más feliz del mundo. Me encanta la música que hace y le deseo lo mejor”, reseñó el diario El Mundo sobre declaraciones de Tini.

Don Omar y Daddy Yankee: Los dos más legendarios intérpretes de reggeatón protagonizaron la llamada “tiradera” del género en varias líricas.

Aunque en la actualidad todo está bien entre ellos, existen varias versiones de la rivalidad…

Se dice que Don Omar culpó a Daddy Yankee por cancelar varios conciertos, según, éste último le pagó a gente para sabotear sus conciertos. También se dice que en el 2004l, Héctor el Father y Don Omar le tiraban en ese tiempo a Wisin y Yandel, y Daddy Yankee salió en la defensa de éstos. Eso amargó a Don Omar y le tiró en la canción Yo no me dejo.

Andrés Calamaro y Charly García: Cuando en los 80s Calamaro se radicó en España y formó el grupo Los Rodríguez, Charly también viajó al mismo país y comenzó la rivalidad, pero no por música, sino por Mónica, la mujer de Andrés.

“Charly está enfermo. Es amigo nuestro pero no está bien. Además, yo duermo todos los días con mi mujer. ¿De qué me tengo que enterar? No soy un marido engañado. ¿Cómo dice Charly que la quiere, si no quiere a nadie? Algo le funciona mal. Aparte, ¿cómo mi mujer se va a acostar con él? A mí, por lo menos, me quedan dientes”, declaró Calamaro.

Alejandra Guzman y Gloria Trevi: En el 2016, la Trevi y la Guzmán sorprendieron cuando publicaron un video juntas en el que se enfrentaban “cara a cara” tras años y años enfrentadas y comparadas por sus estilos.

Ahí Alejandra aseguró que el público siempre las ha visto como enemigas y recordó el día en que inició esa supuesta rivalidad, cuando ella llevó una batería que acababa de comprar a un programa y quien la estrenó fue Trevi, quien nunca supo que pertenecía a la rockera. “¿Qué te ca… de mí, Gloria?”, preguntó la Guzmán.

Lo que vino después fue una exitosa gira de conciertos.

Vía E! News