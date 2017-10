7 famosas actrices que fueron víctimas de abuso sexual

Desde que surgieron noticias de múltiples acusaciones de acoso sexual y asalto de Harvey Weinstein, las mujeres de Hollywood están hablando de sus propias historias. En el evento ELLE Women in Hollywood, muchas celebridades se sinceraron sobre sus propias experiencias.

En el discurso de Jennifer Lawrence, la ganadora del Oscar reconoció que después de ganar fama con películas como The Hunger Games, tiene el “poder para decir que no”. Pero ella dice que cuando recién comenzaba, una vez la presionaron para que bajara de peso: “… Degradante y humillante” manera.

“Cuando era mucho más joven y estaba empezando, los productores de una película me dijeron que debía perder casi siete kilos en dos semanas. Durante esa época, una productora, una mujer, me hizo ponerme en fila al lado de otras cinco chicas, todas desnudas, y las demás eran mucho más delgadas que yo. Nos quedamos de pie, hombro con hombro, únicamente con unos trozos de cinta cubriendo nuestras partes íntimas. Después de una experiencia tan humillante y degradante, esa misma productora me dijo que debería usar mis fotografías como motivación para hacer dieta”

Antes de presentar a su co-protagonista de Big Little Lies, Laura Dern, Reese Witherspoon subió al escenario y reveló que había sido víctima de un ataque sexual cuando todavía era menor de edad.

“(Siento) verdadero asco por el director que abusó de mí cuando tenía 16 años y siento enojo hacia los agentes y productores que me hicieron sentir que el silencio era una condición para que me contrataran”, dijo Witherspoon, cuya hija de 18 años, Ava Phillippe, estaba en la audiencia. “Y desearía poder decirles que fue un incidente aislado en mi carrera, pero tristemente no lo fue. He tenido muchas experiencias de acoso y abuso sexual. No hablo de ellas muy seguido”.

Margot Robbie compartió una reflexión que –dijo– surgió tras haber visto el clásico The Breakfast Club, película emblemática de los 80 y que muestra perfectamente qué se siente ser excluido o estar atrapado en una etiqueta.

Aquí sus palabras:

“Querido Hollywood,

Aceptamos que tuvimos que sacrificar una semana entera defendiéndonos y defendiendo nuestros derechos como mujeres. Sin embargo, creemos que estás loco por hacernos escribir un ensayo explicándote quién creemos que somos cuando todavía nos ves cómo quieres vernos: en los términos más simples y las definiciones más convenientes.

Ser una mujer en Hollywood significa que posiblemente tengas que batallar en situaciones degradantes o que papeles chauvinistas serán ofrecidos por hombres que creen que es lo que alguien quiere vernos hacer. Aunque algunas de nosotros hemos lo suficientemente afortunadas por hacer una carrera en un lugar sagrado del mundo del espectáculo, aún hay sombras en los grandes árboles que constantemente que sólo creceremos si la luz del sol nos lo permite. Las dificultades a las que nos enfrentamos son compartir el mismo espíritu al que se enfrentan innumerables mujeres en todo el mundo que luchan por el derecho a vivir, a ser escuchadas, incluso al derecho de sentirse resguardadas de cualquier daño.

En años recientes las películas de superhéroes han sido la locura, y yo debería saber lo que me he beneficiado con esta tendencia. Es sólo que desearía transferir un poco de este heroísmo a la realidad. Esos héroes que admiramos en las películas nos defenderían contra los villanos del gobierno, del lugar de trabajo, en la industria, es más en las más básicas interacciones humanas. Hay mujeres dentro y fuera de Hollywood que esta semana nos han demostrado que son heroínas de verdad. Su valentía y coraje para hablar con la verdad ha tenido un poderoso impacto en lo que podría ser un cambio real”.

Jessica Chastain elogió a las mujeres que tuvieron el coraje de hablar en contra de sus acusadores, algo que la actriz dice que no siempre fue capaz de hacer por sí misma.

“Un productor me azotó cuando pasé por su lado en un pasillo. No dije nada porque estaba preocupada de que pudiera hacerme inverosímil al disentir. He dejado de hacerme invisible o pequeña, y para mi sorpresa y felicidad, mi carrera no se ha estancado. Al hablar, he llegado a comprender que si un director o un estudio no me contratan debido a mi postura sobre la igualdad salarial, la diversidad o el acoso sexual, entonces estoy de acuerdo con eso. Esta es una industria plagada de sexismo, racismo y homofobia. Está tan íntimamente entrelazado en la fábrica que nos hemos vuelto ciegos a las flagrantes injusticias que se promulgan todos los días.”

Kristen Stewart brindó su apoyo a las víctimas de abuso y habló sobre la importancia de crear un espacio seguro para que compartan sus historias.

“Sólo quiero expresar cuán agradecida estoy de escuchar lo que es típicamente una especie de seudo conversación murmurada porque todos hemos estado hablando de esto por siempre, no en específico, pero sí sobre este hijo de pu**. Así que felicitaciones a aquellas que se sintieron lo suficientemente esperanzadas, y lo suficientemente cómodas para ser atrapadas, recibidas y escuchadas por quienes las rodean, eso hizo que estuviera bien permitirse sentirse mejor. Porque necesitas permitirte sentirte mejor cuando te sientes así de mal. Y se necesita ayuda, y todos podemos estar orgullosos de esa idea, y perpetuarla diciendo que te tenemos, afirmativamente”.

Varias celebridades también han revelado haber sido agredidas o hostigadas sexualmente como parte del movimiento viral de redes sociales #MeToo. En un tweet reciente, America Ferrera reveló que fue víctima de abuso sexual cuando tenía sólo 9 años.

“Yo también. La primera vez que recuerdo haber sido abusada sexualmente tenía 9 años”, decía una nota de la actriz. “No le dije a nadie y viví con vergüenza y culpa pensando todo el tiempo que yo, una niña de 9 años, era de alguna manera responsable de las acciones de un hombre adulto. Tuve que ver a este hombre a diario durante los años venideros. Me sonreía y me saludaba, y pasaba rápidamente, con la sangre fría y las tripas llenas de la carga de lo que él y yo sabíamos, esperaba que cerrara la boca y le devolviera la sonrisa”.

En una columna de opinión publicada por el New York Times, Lupita Nyong’o aseguró que el productor de Hollywood la acosó cuando comenzaba su carrera.

“He estado siguiendo las noticias y leyendo los relatos de mujeres confesando que Harvey Weinstein y otros abusaron de ellas. Había sepultado mi experiencia con Harvey en un lugar apartado de mi mente, uniéndome al silencio cómplice que le permitió a ese depredador seguir por muchos años”, escribió. “Me sentí muy sola cuando estas cosas ocurrieron, me culpé por mucho de ello, como muchas otras mujeres que compartieron sus historias”.

