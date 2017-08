7 frases de Taylor Swift en el juicio contra hombre que la tocó sexualmente y que sacaron aplausos

Taylor respondió su alegato con una contrademanda. Algo que no hizo en principio sola y únicamente por algo que dejó bastante claro su madre el día 9 de agosto frente al jurado:

No quería que tuviera que responder entrevistas sobre esto. No quería que tuviera que ver

Swift, según su propia declaración, no habría reaccionado inmediatamente por la sorpresa y el hecho de que estaban literalmente rodeados de fanáticos. Sí se acercó a su guardaespaldas calladamente un minuto después y explicó la situación.

El grupo se acercó a la fotógrafa Stephanie Simbeck, quien no solo confirmó que el hombre había metido su mano bajo la falda de la artista, sino que les enseñó en su cámara digital la fotografía que eventualmente TMZ compartió con el público:

El 2015, Mueller comenzó su demanda contra Taylor Swift, alegando primero que el acoso jamás pasó y luego que definitivamente no fue él. Incluso culpó al locutor Eddie Haskell, quien ni siquiera estaba en el meet-and-greet.

Encima, todos los aparatos electrónicos a través de los que Mueller se comunicó con sus superiores y sus abogados “misteriosamente” dejaron de funcionar. Al mismo tiempo. Se le cayó café en una laptop, su iPhone se “descompuso” y nunca lo llevó a reparar, y se le perdió su disco duro portátil.

Si no les parece que sólo eso merece respeto, sólo lean algunas de sus declaraciones en la corte.

“No me tocó la costilla, ni me tocó la mano. Me agarró el trasero desnudo”