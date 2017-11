Asesinato, manipulación y locura: la Familia Manson realmente vivirá en la infamia por siempre. El controvertido psicópata que hoy es parte de la cultura popular y que incluso grabó varios discos que hoy son escuchados en todo el mundo, ha muerto tras pasar casi medio siglo tras las rejas. Aquí hay 7 hechos bizarros sobre Manson y su secta, que tal vez no conocías:

Manson tenía reglas muy específicas

En su secta no estaban permitidos los libros. Tampoco los relojes o calendarios. Lo más extraño es que a los miembros de la Familia Manson no les estaba permitido usar anteojos, aunque así lo requirieran. ¿La razón? Charles quería que ellos vieran el mundo que los rodeaba con su “visión natural”. Vale decir que aquellos que tenían problemas a la vista, pobablemente no podían ver nada en lo absoluto. Quizás eso es lo que justamente quería.

La Familia tenía una lista de celebridades para asesinar

Es bueno que hayan sido atrapados cuando lo fueron, porque la Familia tenía grandes planes para los próximos años. Estaban decididos a pasar a la historia de la infamia con un grupo de celebridades cuidadosamente escogidas que planeaban asesinar, incluidos Frank Sinatra, Tom Jones, Elizabeth Taylor y Steve McQueen.

Manson nunca llegó a matar realmente a nadie por sí mismo

Porque cuando tienes un culto lleno de gente dispuesta a hacer cualquier cosa que digas, ¿para qué te molestarías ensuciarte las manos? Manson enviaría a los miembros de la familia a hacer su voluntad o iría justo antes de los asesinatos. Sin embargo, eso lo hace no menos culpable a los ojos de la ley y, claramente, de la sociedad.

… sin embargo el número de sus víctimas podría llegar a las 35

Oficialmente, la familia solo ha sido responsabilizada por ocho muertes ocurridas durante la década de 1960, pero los expertos especulan que pueden haber llevado a cabo incluso más asesinatos. No fueron perseguidos en la corte porque los miembros de la familia involucrados en los asesinatos ya habían sido encontrados culpables.

Fue inspirado por un libro muy famoso en su época

Es sabido que Manson se inspiró en gran parte leyendo el libro “Mi Lucha” de Adolf Hitler, pero donde realmente aprendió las técnicas de manipulación que aplicó en los miembros de su secta, fue con el libro del famoso autor Dale Carnegie “Cómo ganar amigos e influenciar a las personas”. Durante su primera etapa en prisión, Manson estudió el libro religiosamente, especialmente la parte acerca de cómo influir en los demás para “apropiarse” de una idea.

Los miembros de la Familia fueron también grandes fans de los Beatles

Si bien la afinidad de Manson por los Beatles es bastante conocida, por su interpretación de la canción Helter Skelter, que es de hecho uno de los pilares de su locura conspiranoide. Sin embargo, es poco conocida la manera en que logró que su secta también fuera fervientemente fanática de la banda. Una anécdota cuenta que cuando Charles fue arrestado, miembros de la Familia exigieron a la revista Rolling Stones que le pida a la banda que “lo llamen”. Cu-cú.

Los miembros de la Familia fueron brutalmente leales hasta el final

Durante el proceso legal, un joven abogado llamado Ronald Hughes eligió representar a Manson y al miembro de la familia Leslie Van Houten, y luego destituyó a Manson a favor de Van Houten. En 1970 desapareció durante un viaje de campamento. Meses después, su cuerpo fue encontrado en el bosque. Si bien sigue siendo un misterio lo que realmente le sucedió a Hughes, se cree que los miembros restantes de la familia Manson lo asesinaron por haber traicionado a su líder.

¿Sabías estos datos sobre Chales Manson?