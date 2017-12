Quien hacía el papel de “Gaby” en una de las series juveniles más exitosas de nuestro país, BKN, emitida por Mega, volverá a la TV en Vía X.

Camila López, después de 7 años fuera de la pantalla, hoy vuelve a la TV y con un cambio de vida.

La actriz de 28 años abandonó la serie en el 2010 y hoy dice que está lista para esta nueva etapa en la señal del cable.

Pero ¿qué hizo Camila durante estos años alejada de la TV? Se casó con Marco Orellana (2014), luego de 2 años tuvo su primer hijo: León (de un año) y se dedicó al deporte.

Comenta lo siguiente: “Llegó (ésta oferta laboral) sin que nadie lo pidiera, pero a mí me interesa volver a trabajar en lo que me gusta”.

La actriz además admitió que no quiere descuidar su vida familiar. “Yo salí de la tele hace un montón de años. Me fui de BKN un año antes de que terminara, me fui a Argentina con Marco y cuando volví me puse a estudiar, a hacer teatro y me ofrecieron pega, pero no quise, porque eran puras cosas que no quería hacer”, agregó.

