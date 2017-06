A la Tigresa del Oriente le ofrecieron dinero por sexo en los inicios de su carrera

La excéntrico y provocadora Tigresa del Oriente no siempre fue bien vista, al punto que en los inicios de su carrera como cantante, la peruana fue tratada como prostituta.

Juana Judith Bustos Ahuit, nombre real de “La Tigresa del Oriente”, de 71 años, decidió incursionar en el mundo de la música a los 60 años y desde entonces se convirtió en todo un fenómeno viral gracias a sus excentricidades.

Su fama comenzo luego que con lanzara el hit Un nuevo amanecer (2009). Desde entonces consiguió popularidad en distintos países de América Latina.

En una reciente entrevista a la misma Judith Bustos en el progrma ‘Al Rojo Vivo’, en donde contó que llegó a recibir propuestas indecorosas por las que recibiría miles y miles de dólares. Confesó que le ofrecían hasta 5 mil dólares por una noche.

Después de contar que en su época de maquillista y peinadora trabajó para famosos como Celia Cruz, Paloma San Bacilio, José Luis Rodríguez ‘El Puma’ y Rafael, aseguró que su salto a la fama le trajo malos ratos.

“Me llamaban de todas partes del mundo y me decían: ‘Tigresa, dame una hora. Tigresa, tengo 2 mil dólares. Tigresa, tengo 5 mil dólares. Yo un día me enojé tanto y le dije al que ofreció 5 mil dólares: ‘Oiga yo no estoy vendiendo mi cuerpo, respéteme. No soy una prostituta tengo esposo y tengo hijos. Usted se equivocó conmigo’, le dije”, finalizó.”

