Una de las grandes ganadoras de estas elecciones presidenciales, parlamentarias y de Consejeros Regionales fue Pamela Jiles. La periodista y ex panelista del estelar “Primer Plano” salió electa como diputada por el distrito 12 de la Región Metropolitana, el que comprende a las comunas de Puente Alto, La Florida, San José de Maipo, Pirque y La Pintana.

Triunfo que la comunicadora celebró fiel a su estilo en su cuenta de Twitter, donde publicó un especial mensaje: “Soy la Primera Parlamentaria Fleta-Fleta, asumida, orgullosa y militante, de la Historia de Chile. Gracias a mi fleto-power”, escribió.

Pero hubo una ex compañera de trabajo que no tuvo pelos en la lengua para criticar a Jiles. Se trata de Jennifer Warner, quien visitó el late “Síganme los Buenos” del canal Vive! TV, donde emitió duras declaraciones contra su colega.

“A Pamela Jiles no le creo; nunca le he creído. Trabajamos juntas porque ella era muy buena para el rating, pero luego de lo que pasó en nuestra vida, yo de lejitos no más. No confío en ella, no me siento cómoda. No la considero una persona que te diga las cosas muy de frente”, declaró la ex conductora del programa “Intrusos”.

Para después detallar cómo era el comportamiento de Pamela en los programas de televisión. “Ella se encargaba de hacer que el ambiente fuera incómodo. Somos seres humanos que tenemos energías finitas, no es infinita, y la energía mía no quiere gastarse en personas que no confío”, indicó.

Revisa a continuación sus declaraciones completas:

