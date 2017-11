Fotos | Así fue el bautizo en el Vaticano del hijo menor de Arturo Vidal

Gracias Dios por esta bendición y a las madrinas y padrinos!!!🙏🏼🙏🏼👏🏼👏🏼👍🏼👍🏼 @victorsamuelalbornoz @carlosjuliomatus @matus1959 ❤️❤️

A post shared by Arturo Vidal (@kingarturo23oficial) on Nov 12, 2017 at 10:02am PST