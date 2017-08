Abraham García reveló cuáles son los planes que lo mantienen viviendo en Chile

Abraham García alcanzó popularidad en Chile tras su paso por “Doble Tentación”, sin embargo, ya era conocido en otras partes por participar en programas como “Gandía Shore”, “Super Shore” y “Supervivientes”, en este último coronándose como ganador.

Respecto a sus planes sobre quedarse en Chile, el español habló con Pagina7 comentando que quiere volver a una de sus grandes pasiones: el motocross y que ya cuenta con el auspicio de algunas marcas. Además, contó que quiere incursionar como youtuber con un canal que abarque temas como deporte, moda, viajes y gastronomía: “Quiero hacer un canal global donde hablemos y hagamos un poco de todo”, señaló.

Sobre su permanencia en Chile, el ex chico reality contó que lo que más le gusta de los chilenos es su tranquilidad y calidez, ya que en España es todo más rápido: “Lo que más me gusta es que se toman las cosas con más calma. Son más tranquilos y pacientes para la cosas y eso a mí me viene muy bien”.

Finalmente, habló sobre su relación con Flavia Medina, asegurando que están felices pero que se ven poco debido a sus acotadas agendas: “Flavia está trabajando como modelo fuera del país para distintas marcas a nivel internacional. Está muy contenta y ganando dinero, que es lo importante, así que todo bien. Lo único es que nos separa por mucho tiempo porque ella trabaja harto, yo también viajo a España a hacer otras cosas, pero todo sea por el trabajo”.