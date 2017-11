Abuela de 71 años revela el secreto de su impresionante aspecto: ¡Sigue una dieta de KEBABS!

Una impactante cantante turca de 71 años, pero que parece como si tuviera la mitad de su edad, dice que el secreto de su apariencia se lo debe agradecer a su dieta en base a kebabs.

Ajda Pekkan, que saltó a la fama en Turquía en la década de 1970, reveló los secretos detrás de su aspecto glamoroso y su cuidado físico en una entrevista con los medios locales. Le dijo a los periodistas que además de los entrenamientos regulares, una operación de senos y balnearios antienvejecimiento en Suiza, su “dieta saludable” era lo que verdaderamente la mantenía en forma.

Ajda dijo: “Siempre tengo mucho cuidado con lo que estoy comiendo. No puedo decir que limito mi elección en la comida. Me gusta el kebab y el pescado. Estoy caminando, bebiendo mucha agua. No puedo pensar en la vida sin agua. Todas las mañanas bebo mezcla de jengibre, limón y miel en un vaso de agua. Nunca quise ser una bella figura femenina. Pero siempre protejo mi cuerpo. La genética y el deporte son muy importantes para mantenerse en forma”.

El año pasado, Ajda fue una de las cuatro “mujeres más poderosas” de Turquía que fueron invitadas a los EE. UU. Para el evento “The Hollywood Reporter’s Women in Entertainment Power 100”. Apareció junto a mujeres de otros países, tales como Susan Sarandon, Emma Stone y Jessica Lange.

A pesar de su avanzada edad, Ajda dice que ahora también está pensando en tener un bebé. Según dijo ya había consultado con médicos estadounidenses e indios sobre la fertilización artificial.

Ajda saltó al estrellato en su país de origen en la década de 1970 cuando apareció en una serie de películas, antes de convertirse en cantante profesional. Conocida por sus fans como “Superstar”, representó a Turquía en el concurso de canciones de Eurovisión en 1980. Esa aparición lanzó su carrera en los Estados Unidos, con el New York Times comparándola con Cher en 2009.

Al parecer lo mejor para llegar a tener ese físico y esa salud hasta tan avanzada edad tiene que ver con cuidarse sanamente, pero también con nunca abandonar las cosas que te gustan, en su caso, los kebabs.