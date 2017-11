Actor de That ’70s Show acusado de cuatro violaciones

Las mayoría de las denuncias que apuntan a Danny Masterson son de hace más de una década, pero resurgieron ante las quejas por la lentitud de las autoridades de avanzar en el caso, pese a que calificaron de “abrumantes” las evidencias en su contra. Piden a Netflix cancelar la serie en la que participa.

Danny Masterson, ex integrante del elenco de That ’70s Show y actual compañero de Ashton Kutcher en la serie The Ranch, volvió a quedar en el ojo de la tormenta ante el refuerzo de los pedidos para su procesamiento, ante las cuatro denuncias por violaciónque pesan en su contra.

Más de 1.000 personas reclamaron a Netflix, en una petición colgada en internet, dejar de emitir The Ranch ante las acusaciones de violación contra su protagonista. “Netflix hizo lo correcto cancelando ‘House of Cards’ cuando se enteró de que su estrella, Kevin Spacey, fue acusado de agredir sexualmente a un menor”, puntualizó el texto publicado en el portal Care2.