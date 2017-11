Cada cierto tiempo diversas figuras del espectáculo criollo recurren a sus cuentas de redes sociales para denunciar cuentas ficticias que los acosan o que se hacen pasar por ellos. En este contexto, el actor de Perdona Nuestros Pecados, Nicolás Oyarzún, decidió utilizar su perfil de Instagram, donde posee más de 280 mil seguidores, para aclarar una compleja situación.

Y es que al parecer un sujeto decidió hacerse pasar por él en la red social de citas Tinder, y alguien logró hacer ‘match’ y se lo comunicó a Oyarzún para comprobar si se trataba o no de él. Es por eso que, al más puro estilo de Espías del amor, fue el propio protagonista quien desmintió esta situación. “¡No soy yo! Me mandaron esto que anda dando vuelta en Tinder. Nunca he tenido esa App“, partió diciendo, para luego agregar: “Siempre he pensado que hay que tener ojo con esa “herramienta”, no cuesta nada suplantar con un par de fotos. Además, jamás escribo Nicolás sin tilde“.

Obviamente tras la aclaración hubo muchas reacciones que condenaban el hecho, pero que también hacían un chiste de la situación de aquellas mujeres que se ilusionaron con tener una cita con el galán.

Su denuncia causó gran revuelo, recibiendo cientos de comentarios que condenaron el hecho, y otros que se lamentaron por no poder pillarlo en esta aplicación. “¡Qué mal! ¿Para qué hacen esas cosas?“; “Imagínate cuántas se hicieron ilusiones, jajajá ilusas“; “Pucha, caí, aunque yo encontraba raro que estuviera en Arica jajajá“;”¡Ahí va la última esperanza!“; y “Déjanos soñar un poquito jajajá“, fueron algunos de los mensajes que recibió el actor.

vía página7