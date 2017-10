Actor Paulo Brunetti reveló la fea manera en que Canal 13 le anunció el fin de su contrato

En abril de este año, desde Mega anunciaron el fichaje del actor Paulo Brunetti, quien llegó a reforzar su área dramática y ser parte del elenco de actores que reemplzará a la teleserie “Perdona Nuestros Pecados”.

El actor argentino había protagonizado recientemente “Preciosas” en Canal 13, y todo hacía pensar que se uniría al elenco de “Soltera Otra vez 3” para continuar con su personaje de Gustavo, uno de los pretendientes de Cristina. Pero a pesar de que tenía contrato hasta fin de año, su relación con la estación televisiva terminó anticipadamente.

Aunque en un principio todo indicó a que Brunetti había tomado esta decisión para emigrar a la señal del grupo Bethia, lo cierto es que ahora el actor reveló que esto no fue así, y lo hizo en conversación con Las Últimas Noticias.

“Me mandaron un telegrama que fue lamentable, que lo vi como un gesto feo y me costó asimilarlo. Si bien esa opción (de partir) existía de ambas partes, en enero recibí un telegrama de que no necesitaban más mis servicios. Por algo ocurren las cosas, ahora estoy muy feliz donde estoy. Me han dado un protagonismo bastante interesante en la producción, así que bien el cambio”, señaló al diario nacional.

Tras esta noticia, emigró a Mega, sin embargo, recibió una contraoferta para unirse a “Soltera Otra vez 3”, la cual él rechazó. “Cuando pasó lo que pasó con el canal, Herval Abreu me hizo una contraoferta pero ya en ‘Soltera Otra Vez 2’ Gustavo (su personaje) había dado un final fuerte al no casarse con Cristina (Paz Bascuñán). Tenían pensado hacerlo, volver, y no me pareció justo para el personaje”, reveló.

Por otro lado, sus proyectos en su nuevo canal ya están avanzando, y aunque por el momento no existe fecha de estreno para la nueva nocturna, ya comenzaron con la lectura de los libretos.

