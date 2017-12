Naya Rivera, la actriz puertorriqueña que participó en “Glee”, la popular serie juvenil de la cadena televisiva Fox, fue denunciada tras golpear a su esposo en presencia de su hijo de dos años.

El esposo de la agresora es Ryan Dorsey, actor estadounidense de 34 años. El hombre llamó a la policía cerca de las 21.30 horas para denunciar las agresiones físicas que estaba recibiendo por parte de su esposa, frente a su pequeño hijo, según se explica en el diario Las Últimas Noticias.

La víctima grabó el incidente y entregó el registro como prueba de las agresiones. En las imágenes se ve como Rivera golpea a su esposo en la cabeza y en el labio superior.

La evidencia presentada por el actor fue suficiente para la Policía y un grupo de agentes detuvo a la mujer.

Tras el incidente la periodista Kalea Gunderson difundió la noticia a través de varias publicaciones en sus redes sociales. Además, difundió registros donde aparece Rivera llegando al tribunal.

Glee actress Naya Rivera arrested on domestic battery charge. Full story on https://t.co/gLqggB15yU pic.twitter.com/YqlflJ23T6

#BREAKING: Glee actress Naya Rivera being arraigned right now on domestic battery charges pic.twitter.com/Y9yWO0IV5o

— Kalea Gunderson (@KaleaWCHS) November 26, 2017